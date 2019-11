Pavlovich, el mexicano que ayudó a hacer realidad el sueño de Scorsese

"Martin Scorsese me eligió como símbolo de agradecimiento”. Explicó en entrevista con Crónica, Gastón Pavlovich, el mexicano que produce El irlandés, el nuevo filme del legendario cineasta de Toro Salvaje y Taxi Driver, que se vio por primera vez en México en la inauguración de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos la noche del miércoles.

“Empezó todo con Silence, y ahí no estaba tanta gente. Estábamos Scorsese y su equipo y yo con mi equipo porque nadie quería hacer Silence. Eso nos permitió tener una vinculación especial y en una plática Scorsese me dijo: ‘Estoy pensando de tres opciones cual será mi siguiente película y te quiero invitar en agradecimiento’ y me habló de The Irishman, que era uno de los tres filmes que tenía en mente, una de ellas con DiCaprio”, dijo el mexicano.

De hecho, fue a Pavlovich a quien le puso la primera gran misión para arrancar el proyecto, “me dijo que ya había decidido que sería The Irishman pero que para hacerlo debía convencer a Robert de Niro, porque la historia le pertenecía; así que me agendó una cita y luego de un rato Robert me aceptó como el productor”, continuó.

Lo que siguió fueron meses de intenso trabajo: “Si hay una palabra que describa a El irlandés es que fue tenso. Pero de eso se trata, porque los grandes proyectos exigen de nosotros nuestra máxima capacidad. Lo bueno es que se conocen tan bien y de tantos años que parece que tienen su propio idioma. Me llamó la atención que practicaban mucho cada escena en casa de Scorsese”, mencionó sobre el filme.

“Cuando estaban filmando las escenas era profesionalismo absoluto fuera del set eran como unos chamacos que se divierten y se burlan uno del otro. Yo me reía mucho con Joe Pesci. The Irishman es un homenaje a su propia amistad”, agregó.

Se trata de uno de los filmes más ambiciosos del año y la apuesta más importante después de Roma, de Alfonso Cuarón, para que Netflix logre conquistar los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película, “he sentido esta experiencia como hacer un megadoctorado, fue un gran aprendizaje. Nada fue fácil”, dijo el productor mexicano a propósito de su participación en este filme.

De hecho, su formación nunca tuvo que ver con el cine, pero es su conocimiento en otras áreas el que lo ha llevado a crecer en el séptimo arte. Estudió Relaciones Internacionales, con especialidad en Política Económica, y Negocios, también cursó Política Económica Internacional, en Francia, e hizo su maestría en Economía y su especialidad en Filosofía Antropológica. Ese talento lo usó para contribuir a los 150 millones de dólares que según fuentes estadunidenses costó El irlandés, de Scorsese.

Una de las causas que provocaron el alto presupuesto es la tecnología CGI que se usó para rejuvenecer a los actores para representar distintas épocas de su vida: “La visión que tenía Scorsese de rejuvenecer a todos fue el más grande reto, porque cuando empezamos la tecnología no estaba al 100 todavía. El reto fue filmar y esperar que la tecnología nos alcance cuando estemos en posproducción. También conseguir recursos porque con la inclusión de esa tecnología el presupuesto se multiplicó y ésa era mi chamba, tuve que hacer una estrategia financiera que funcionara, que era casi imposible; si no hubiera llegado Netflix no se hubiera hecho The Irishman”, dijo.

“Cuando entró Netflix, ni parpadeó con el presupuesto. Todavía les decía yo, ‘y ten más dinero reservado porque conozco a mi gente’, porque Scorsese en posproducción se toma el tiempo que quiere, es un artesano del cine. Ellos me dijeron que no me preocupara, ‘nosotros queremos la obra maestra de Scorsese’”, añadió.

El filme llegó este fin de semana, primero a las carteleras de cine, y luego lo hará a finales de mes en el catálogo de Netflix. Es protagonizado por Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel, basado en el libro de investigación de Charles Brandt, I Heard You Paint Houses, y adaptado por el reconocido guionista Steve Zaillian.

La cinta narra la historia del sicario, mafioso y miembro del sindicato, Frank Sheeran, quien, poco antes de morir en 2003, dijo que fue el autor de la muerte del líder sindical Jimmy Hoffa (cuyo cadáver nunca apareció), quien había sido su amigo, y que —siempre según el asesino— pudo estar relacionado con el atentado mortal contra John F. Kennedy.

“La historia es muy poderosa. El arco de la historia en el que te dicen que ese mundo en el que han vivido de la mafia nunca termina bien. Quizás eso ya nos lo habían dicho con El padrino u otras películas; lo vimos en un escenario casi glorioso, pero ninguna de ellas tenía el lazo directo con la realidad, todo fue ficción y esto se inspira en algo verídico”, destacó el mexicano.

A propósito de la participación de Netflix, el productor explicó que este filme pondrá un punto y aparte en esta nueva época en la industria del entretenimiento: “Ya comenzó una nueva era de la industria y va a haber una gran cantidad de contenido y ofertas y producción, con el riesgo de que también perdamos calidad si no cuidamos bien este nuevo mundo porque ofrece un sistema de negocios diferente. Es un modelo que exige más contenido, que están dispuestos a invertirle, pero a reserva de que la gente se siga suscribiendo”, dijo.

“Hay dos riesgos, que el contenido sea tanto y se diluya la calidad, aunque creo que va a pasar lo contrario porque pienso que se meterá más talento a generar mejor contenido; pero el otro riesgo es que llegue otra tecnología y ya la suscripción no importe, que existan muchas opciones y vamos a ver si eso hace que se restrinja la inversión”, continuó.

Finalmente quiso hacer un último comentario al respecto, “lo que sí tengo claro es que el cine no va a morir, habremos los que haremos películas para el cine y no para plataformas; ahora estaré haciendo proyectos con Netflix pero sí tengo mis planes para el cine. Creo que las cosas van a funcionar muy bien. Como cada vez que hay cambios en la industria, quedan los que persisten”, concluyó.