Pepe Navarrete y la importancia de Chicago

Pepe Navarrete es uno de los actores y cantante más multifacéticos del teatro musical en México, con un currículum amplio y un talento que destaca. Hoy forma parte de una de las puestas a escena más icónicas del género. Chicago es una de las obras más longevas concebidas en Broadway y que ha permanecido inmutable al paso de los años.

“Hacer el casting para la obra fue muy positivo, me preparé lo más que pude para la audición. La llamada en la que me anunciaron que era elegido para el papel, es del tipo de cosas que uno espera toda su carrera. Si me hubieran dicho hace un año que tendría el papel de Amos Hart en Chicago, nunca lo hubiera creído”, comentó Pepe Navarrete en entrevista con Crónica.

El musical ha sido trasladado a docenas de ciudades alrededor del mundo, siempre fiel a su guión original, estrenado en Broadway durante los años setenta. La obra discurre durante la gran depresión en Estados Unidos, a finales de los años veinte. El drama y la pasión, acompañados de una orquestación de Jazz, hacen de Chicago, algo irrepetible.

“Creo que Chicago no necesita presentación alguna, es un suceso muy especial porque el guion escrito por Bob Fosse, tiene un lenguaje propio que se ha mantenido así por décadas debido a lo que transmite y la forma en que está planteado. Para la adaptación de este año tuvimos la fortuna de que Gary Chris, quien es coreógrafo de la puesta en escena en Broadway, nos apoyó en todo momento. Todo el equipo conformado alrededor del musical, nos dio a todos la confianza de que éramos guiados en la dirección correcta”, destacó.

Pepe Navarrete se ha caracterizado por formar parte de puestas a escena musicales de enorme envergadura, entre las cuales destacan: Hoy No Me Puedo Levantar y Vaselina.

“Existe siempre una gran expectativa por parte del público con el montaje de una obra de este calibre; sin embargo, dejé de lado esa presión para disfrutar de darle vida a Amos, sobre todo cuando comparto escenario con María León, amiga de hace años, con la que crear está química que necesitamos sobre las tablas es algo increíble. He disfrutado mucho la experiencia”, finalizó el actor mexicano.

Chicago se presentará hasta el 5 de enero del 2020 en el Teatro Telcel, con funciones los jueves y viernes a las 20:00 horas, sábado 17:00 y 20:30 horas y domingo 13:00 y 17:30 horas.