Perfila Senado cerrar periodo por emergencia del COVID-19

Pese a las restricciones decretadas por el gobierno capitalino para enfrentar al Coronavirus, el Senado sesionará este martes a fin de aprobar la reforma que eleva a rango constitucional los programas sociales; la regulación del outsourcing y la iniciativa para que las plataformas digitales tengan 30 por ciento de contenido nacional.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anticipó que esta podría ser la última sesión, antes de que el Senado aplique las medidas institucionales decretadas por el gobierno local, para evitar un aumento en el número de contagios por el COVID-19, con lo cual se perfila clausurar el período ordinario y reponer en un extraordinario las 5 sesión pendientes, una vez que se supere la contingencia de coronavirus.

De entrada este martes, se llevará a cabo una sesión “a distancia”, donde los senadores podrán seguir la sesión desde sus oficinas y acudir a votar de manera escalonada, cuando lo solicite la presidenta de la Mesa Directiva, según detalló Monreal.

Explicó que entre los senadores hay 35 que están en un rango de mayor vulnerabilidad al coronavirus: 18 de ellos son mayores de 65 años de edad mientras que otros 17 oscilan entre los 61 a 64 años.

“Ellos estarán en su cubículo siguiendo la sesión y votarán de forma escalonada para ponerlos a salvo de cualquier situación de probable contagio”, indicó

Ello quiere decir –dijo--que sólo en el pleno estarán menos de 50, que son las comisiones dictaminadoras y los que están debatiendo el proyecto de dictamen.

Monreal también pidió al gobierno federal generar condiciones de confianza y observancia del Estado de derecho al sector privado, luego de la cancelación de la construcción de la cervecera Constellation Brands, en Mexicali, Baja California.

NO ES PRIORIDAD. El zacatecano también se refirió al Juicio Político que aprobaron los diputados en contra de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles pero consideró que si bien ese asunto ya llegó al Senado, no es prioridad en estos tiempos de emergencia por el coronavirus.

“No es el momento de cortar cabezas ni recordar la noche de los cuchillos largos. No debe ser la venganza la que nos mueva en nuestros actos”, externó.

En ese sentido recomendó a la comisión jurisdiccional del Senado actuar con sensatez y con apegos a la legalidad pues no es el momento de las venganzas.

