Pico más alto de COVID-19 entre última semana de abril y primera de mayo: Monreal

El pico más alto de contagios por el coronavirus se presentará entre la última semana de abril y la primera de mayo, de acuerdo con información confidencial del Consejo de Salubridad, reveló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien pidió a la población mantenerse aislados en estas semanas.

"Aislados con su familia porque viene muy, la pirámide según información viene fuerte la cúspide, el pico, que se dará a finales del mes de abril, primera semana de mayo", reveló.

De acuerdo con el legislador, documentos confidenciales de dicho Consejo a los que tuvo acceso, confirmarían que la parte más difícil de la epidemia por el COVID-19 está por presentarse.

"He estado conversando con varios secretarios, he estado muy cerca de varias decisiones del consejo de salubridad y sé que viene un proceso difícil, se los quiero decir con toda honestidad, conozco documentos confidenciales de la curva como va a subir estas tres semanas, la segunda, la tercera y la cuarta semana de abril, la última semana es la más fuerte y la primera semana de mayo se supone que vamos a llegar al pico máximo de contagiados, hospitalizados y decesos no esta fácil, por eso hablo de que es el momento de la fraternidad”, indicó.

Monreal consideró que la crisis por la pandemia podría retrasar la entrada en vigor del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá probablemente hastav junio próximo.

"Aquí se va a esperar a que el gobierno y el congreso de Estados Unidos notifiquen a los dos países, la terminación del proceso y el inicio de la vigencia del T-MEC, se calculaba antes de la pandemia que pudiera ser antes del 01 de junio cuando iniciara la vigencia, ahora con la pandemia debería mantenerse la fecha, sin embargo, creo que nos va a retrasar unos dos meses cuando menos, es lo que creo".

ijsm