Pide oposición revisar "letras chiquitas" en adéndum al T-MEC

Advierten que no permitirán "Fast Track".

La ratificación del adendum del T-MEC provocó una escaramuza en el Senado donde Morena y sus aliados buscan acelerar este proceso legislativo para aprobarlo antes de que termine este perioro el 15 de diciembre, pero la oposición les exigió no aplicar un “fast track “ sin que se conozcan los detalles de las negociaciones que pueden beneficiar o perjudicar a un país u otro entre ellos a México.

De hecho, el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano reprocharon que se pretenda analizar y en su caso aprobar las s adéndas al T-MEC en comisiones este mismo miércoles cuando ni siquiera les han pasado los textos bajo el argumento de que “se están traduciendo” y aún tienen que entregarlos para su revisión al Ejecutivo.

“Yo fui jefa negociadora hace dos años del T-MEC, lo conozco bien, y no se vale, no es digno para el Senado que no conozcamos el texto (…) sería irresponsable aprobar cambios sin conocer el texto, nos merecemos tener el texto”, reprochó la senadora del PRI, Vanessa Rubio quien recordó que hay traductores paralelos por lo cual les pueden entregar una traducción informal si se quisiera.

El PAN y PRD a través de la senadora Verónica Reynoso y el senador, Miguel Angel Mancera, pidieron a Morena no ensuciar el proceso legislativo e intentar un “fast track”, porque lo que aprobaran no es una invitación sino un tratado comercial.

“Yo sé que muchos ya se quieren ir a las posadas, pero es importante darnos el tiempo para analizar las letras chiquitas que pueden beneficiar o perjudicar a la economía del país”, estableció Reynoso.

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, el morenista Héctor Vasconcelos, justificó que el Senado aún no recibe los textos pero llamó a acelerar la aprobación de este adéndum pues retrasarlo para el próximo periodo ordinario que arranca en febrero, “mandaría una muy mala señal para los congresos de Estados Unidos y Canadá y peor aún, para la certidumbre del país”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la ratificación del Protocolo de Enmiendas al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no es un acto de oficialía de partes, sino una facultad del Legislativo.

“La ratificación no es un acto de oficialía de partes. La ratificación es una facultad de control del Poder Legislativo en materia de política internacional, en materia de tratados internacionales y por tal es fundamental para que pueda iniciar la vigencia”, sostuvo.

Aseguró que hay un ambiente positivo, constructivo y respetuoso de todos los grupos parlamentarios para analizar el tratado, por lo que confió en que pronto llegue al Senado y de inmediato se inicie el proceso al turnarlo directamente a las comisiones dictaminadoras.

Estas son las de Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores América del Norte y Economía, con opinión de la Comisión de Hacienda.

