Pide presidente de Guatemala construir “muros de prosperidad”

En medio de la crisis en México por las caravanas migratorias procedentes sobre todo de Centroamérica, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei Falla criticó la construcción de muros físicos en las fronteras y pidió a las naciones mejor trabajar en la construcción de “muros de prosperidad” y no en bloques de armas.

“Vemos con tristeza como nuestros connacionales abandonan su país, ellos son producto de la marginación, de la exclusión social, del desempleo, de la falta de acceso a los servicios básicos y muchas otras cosas, por eso hoy vengo a invitarlos a que trabajemos juntos en la construcción no de muros físicos, sino de muros de prosperidad, no de muros de armas sino de muros de prosperidad que alienten a las personas a quedarse y no arriesgarse…”

Desde la tribuna del Senado Mexicano, Giammattei Falla consideró que la migración solo puede frenarse a través de la creación de oportunidades, por lo que planteó la instalación de un banco de inversión en la frontera compartida entre México y Guatemala.

“Constituyamos en la zona fronteriza un auténtico muro de prosperidad, mismo que abarque del lado de Guatemala a los municipios fronterizos de los departamentos de Huehetenango, San Marcos y de El Quiché, tres de los cuatro departamentos más expulsores de gente y por el lado mexicano los municipios del estado de Chiapas y una pequeña porción de Tabasco como el primer muro de prosperidad, promovamos juntos en esa zona la instalación de un banco de inversión que brinde la oportunidad de desarrollar toda la zona”, estableció.