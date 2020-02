Pintura y virtualidad digital

La Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS) realizó el 19 de febrero el foro La Pintura en la Era del Tutorial, organizado por Ilán Lieberman y Santiago Merino, quienes convocaron a 12 artistas moderados por quien escribe esto y propusieron cinco temas: De Montparnasse a Instagram: De Visitar a Pie Estudios de Artistas a Navegar de Incógnito sus Páginas de Internet. Pintura Fotogénica-Virtual versus Pintura Real. Iconofagia Plástica-nos Atascamos y Mareamos. Fusilamiento Creativo Dentro y Fuera de las Redes y La Pintura ¿Creación Individual o Colectiva?

Este foro surgió a partir de una discrepancia entre ambos artistas, ya que Santiago evita compartir sus procesos estéticos, técnicas y hallazgos, mostrándolos sólo en exposición o publicación formal; mientras que Ilán no tiene inconveniente en difundirlos en redes al tiempo de crearlos. Elsa Louise-Manceaux opuso creación colectiva-individual a favor de proceso creativo privado y posterior difusión pública; Julián Madero consideró que “puedes enseñar técnicas pero no un proceso creativo”; y Roberto Turnbull aludió a lo inaprensible en la creación ya que “las horas en el taller no se pueden documentar”.

Ana Segovia, Abraham González, Elena Garduño y Manceaux, refirieron Instagram y su efecto personal profesional, pictórico y procesual, señalando Garduño “la diferencia de velocidad entre redes sociales y proceso creativo”; González cuestionó el destino de las imágenes en internet y Dennis Miranda consideró Instagram como mero ruido.

José Luis Sánchez Rull, Manuela Generali y Manuel Marín hablaron de lo extraño de internet y redes para su generación; ­Rull subrayó la importancia de ver obra en vivo y Marín la independencia entre estética y medios; describió la fenomenología de lo virtual como interacción entre imagen, representación, materialidad, repetición, etc. Éste posiblemente es el primer foro en México que aboceta la actualidad de la pintura en la era de la información, la tecnología digital y el circulacionismo de imágenes en internet.

