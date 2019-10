Plácido Domingo realizará un concierto "muy pronto" en México

El tenor español Plácido Domingo, quien afronta acusaciones de abuso sexual que le llevaron a dejar la semana pasada la Ópera de Los Ángeles, agradeció a través de un video el premio otorgado este sábado en México y anunció su intención de realizar un concierto en ese país.



"Siento mucho no poder estar con ustedes, pero les mando este saludo con todo mi cariño y agradezco al comité organizador del Premio Batuta y a mis colegas y amigos del gremio de la música clásica por incluirme entre los galardonados", declaró en una grabación divulgada este domingo.



"Espero que nos veamos pronto porque tengo la intención de realizar un concierto en México para acordarme y celebrar esas seis décadas desde que interpreté, en el Palacio de Bellas Artes, a "Borsa" en Rigoletto, parece que fue ayer; cuánto me hubiera gustado estar en México, pero estaremos muy pronto", añadió en un video de unos cuatro minutos.



Con un cuadro de Santa Cecilia como telón de fondo, el tenor habló también de sus inicios en el Conservatorio Nacional de Música de México, recordó experiencias con otros galardonados y a sus padres.



Los organizadores habían confirmado ya que el tenor no asistiría a la entrega del reconocimiento.



Placido Domingo anunció la semana pasada su dimisión como director general de la Ópera de Los Ángeles tras casi dos meses de polémica por las acusaciones de abuso sexual desveladas en su contra, que llevaron a la institución a abrir una investigación interna.



La dimisión de Domingo, una de las grandes figuras de la música clásica de todos los tiempos, llegó después de que se retirara de la Met Opera de Nueva York un día antes del estreno previsto de "Macbeth".



El español fue acusado en agosto por una veintena de mujeres que le señalaron por diferentes casos de presunto acoso y abuso sexual dentro de una investigación periodística.



Durante estos dos meses, el artista ha recibido cancelaciones y nuevas acusaciones pero también el apoyo de otras entidades, fundamentalmente europeas, que han mantenido al tenor en su programación, alegando que esperan conocer los resultados de las investigaciones en marcha o sentencias más firmes.



En esta edición de los Premios Batuta, además del músico español, fueron reconocidos el británico Michael Nyman y el cubano Leo Brouwer.



Además de Sergio Berlioz, David Rodríguez de La Peña, Lizzi Ceniceros, Enrique Bátiz, Horacio Franco, María Luisa Tamez, Edesio Alejandro, Jorge Saade-Scaff, Venus Rey Jr., Carlos Esteva e Irasema Terrazas.



También se entregó el diploma Promesa Premio Batuta al joven Daniel Lozakovich.



El galardón consiste en una batuta de director de orquesta con oro de 24 quilates.