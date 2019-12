Plaza de la tecnología: del robo físico al virtual pasando por Facebook y WP

Hace aproximadamente un lustro, el encargado de comercio de la Plaza de la Tecnología le concedió una entrevista a la colega Gabriela Chávez del grupo Expansión. En ella anunciaban nueve meses de operación de un nuevo modelo de negocio, “un salto del comercio físico al comercio electrónico” en el que “nuestros clientes —se ufanaba— pueden comprar lo mismo que encuentran en la plaza pero desde sus computadoras, con precios iguales y a veces menores”. Este modelo de e-commerce, presumía Javier Hernández Núñez, se dio porque “uno de los factores que buscaba cambiar la Plaza de la Tecnología online era la idea de que los artículos que venden fueran piratas o de dudosa procedencia, por lo que, afirmó: ‘todo tiene garantía’”.

Falso. Yo conozco un caso, si no de miles, si cuando menos de cientos, según se desprende de denuncias en las propias redes, en el que además de carecer de garantía los productos puestos a la venta, tampoco la tienen las transacciones electrónicas objeto de fraude a través del modelo de negocio cacareado por Javier Hernández. Este “modelo”, tiene visos de tener vínculos, o en el mejor de los casos, de estar infiltrado por una red de ciberestafadores que se aprovechan de la publicidad de la Plaza de la Tecnología entre algunos ingenuos usuarios de Facebook, el juguete de Mark Zuckerberg que lucra con nuestros datos personales y origen de muchos sitios denunciados por este tipo de robos. Reproduzco fragmentos de un caso padecido por un lect@r a quien llamaré Delta.

“El 2 de diciembre, conocido como cibermonday, vi en mi cuenta de Facebook la oferta en línea de un Nintendo Switch que incluía un descuento del cincuenta por ciento sobre el precio ofertado. Me interesó el anuncio porque buscaba el equipo para regalarlo en navidad, abrí la liga desde Facebook y me desplegó un vínculo con el prefijo https”, que como los lectores saben, es indicio de un lugar seguro para realizar transacciones. Este vínculo pertenece a la Plaza de la Tecnología como puede verse en la siguiente dirección acotada si es que no la han removido de la red: https://bit.ly/2svWwNX.

“En este enlace me pidieron, en el siguiente orden: seleccionar el artículo, anotar el domicilio de recepción del envío, elegir el esquema de pago, y, finalmente, me proporcionaron un número celular de una operadora llamada Jessy Morales: 6615938415 mediante el cual, vía WhatsApp me dio los siguientes datos para realizar un depósito en sucursual porque tenían problemas con los pagos en línea de Banamex. Cuenta: Elena Grajeda García. Tarjeta: 4766 8408 1195 4192.

“Para aplicar el descuento y concluir la compra el depósito se tenía que realizar el mismo día y enviar foto del comprobante al teléfono citado.” Así lo hizo Delta pero el envío nunca llegó. Cuando quizo confirmar la guía de envío con la tal Jessy se dio cuenta que ya estaba bloqueada. De inmediato acudió a Citibanamex pero no la quisieron atender porque se trataba de una tarjeta del Oxxo. ¿Y para qué diablos sirve contar con el respaldo de una institución bancaria, me pregunto?

El caso es alarmante porque tenemos, a saber, un anuncio patrocinado al menos por Facebook e Instagram que abre un enlace https fraudulento, números telefónicos ligados a la Plaza de la Tecnología que son proporcionados a través de un formulario llenado también vía https, tarjetas de depósito de ladrones que a su vez pueden estar robando la identidad de otras personas y nula responsabilidad de Citibanamex que no respalda las tarjetas que Femsa, vía sus tiendas de conveniencia, promueve para que los ladrones, que siempre operan en red, defrauden en despoblado.

De todo lo padecido por Delta existen capturas de pantalla, además de que levantó la respectiva denuncia en la policía cibernética.

Vienen los reyes, que no le pase lo mismo. Si conoce casos como éstos, repórtelos.

Parte de las capturas de pantalla de este robo pueden verificarse en mi cuenta de twitter.

Nota: esta columna descansa una semana y reaparece el domingo 12 de enero.

¡Feliz año!

@dgfuentess