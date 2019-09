Pompeo llega a Arabia Saudí para dar una respuesta a los ataques a refinerías

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, llegó hoy a Arabia Saudí para coordinar una respuesta a los ataques del pasado sábado contra dos importantes plantas petrolíferas del reino.



Pompeo fue recibido en la ciudad costera de Yeda por el ministro de Exteriores saudí, Ibrahim al Asaf, y está previsto que se reúna con las máximas autoridades del reino para abordar los ataques, que no sólo afectaron al precio del petróleo en los mercados mundiales sino que han tensado aún más la situación en el golfo Pérsico.



En declaraciones a la prensa que viaja con él, Pompeo dijo que el golpe múltiple contra las instalaciones de Aramco fue un "ataque iraní" y "no vino de los hutíes", como aseguraron los rebeldes chiíes del Yemen desde el primer momento.



El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que, incluso si fuera cierto de que el ataque fue perpetrado por los hutíes, "eso no cambia las huellas de los ayatolás en haber puesto en riesgo el suministro global de energía".



Los ataques contra las plantas de Abqaiq y Khurais de la compañía estatal Aramco provocaron la reducción de un 50 % en la producción de petróleo del reino.



Según Pompeo, nadie puede "absolver de responsabilidad" a los iraníes después de haber interrumpido el 5 % del suministro energético del mundo.



Pocas horas antes de que el secretario de Estado aterrizara en la sede de verano del Gobierno y la Casa Real saudíes, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció en Twitter más sanciones contra Irán.



"Acabo de instruir al secretario de Tesoro para que incremente sustancialmente las sanciones" contra Irán, afirmó el mandatario, sin ofrecer más detalles. Tampoco el Departamento del Tesoro ha precisado el alcance y objetivo de esas medidas.



Después de su visita a Arabia Saudí, Pompeo se desplazará a Emiratos Árabes Unidos, el socio más destacado de Riad en la coalición militar que interviene en el Yemen en contra de los rebeldes chiíes, a los que acusa de recibir el respaldo de Irán