Por COVID-19, registra INER cifra récord de pacientes intubados

Con 70 personas intubadas al mismo tiempo es como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) reportó una cifra histórica y sin precedentes, misma que deja entre ver el inicio, en la capital del país, de una "fase delicada" debido al incremento de hospitalizaciones por COVID-19.

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México explicó que en tan sólo dos días los registros de hospitalizados intubados en la CDMX tuvo un incremento de 100 personas pasando de 356 a 468 ingresos a distintos hospitales tanto públicos como privados.

"Estamos entrando en una fase delicada y de mayor incremento en el número de intubados y por eso seguimos recordando que hay que quedarnos en casa", subrayó la mandataria local.

Ante esto, Sheinbaum Pardo aseguró que para la próxima semana la capacidad de intubados de la red hospitalaria de la ciudad, se incrementará a mil 800 espacios de intubación.

"Todavía hay muchas camas, ahí no hay problema, y estamos incrementando la capacidad de intubados. Nuestro objetivo es que para la próxima semana tengamos más o menos en todas las instituciones alrededor de mil 800 espacios para intubación", explicó

Y agregó: "Estamos viendo todavía si la semana que entra se incrementa, es coincidente con nuestro modelo epidemiológico y se estaría incrementando para la última semana de abril, principios de mayo y así sucesivamente".

DISPONIBILIDAD HOSPITALARIA. En este contexto es como las autoridades capitalinas anunciaron el lanzamiento de una aplicación y página web, por medio de la cual, las personas que decidan acudir a algún hospital para ser atendidos por COVID-19 localicen uno de los 54 hospitales autorizados para tratar esta enfermedad que se encuentre más cerca, pero sobre todo, con disponibilidad para brindar atención médica y con espacio para intubación.

Por medio de la aplicación "App CDMX", disponible tanto para Android como para IOS y la página web www.hospitales.covid19.cdmx.gob.mx fue habilitado el módulo llamado "Hospitales" en el que por medio de un mapa se podrá localizar el centro hospitalario más cercano al domicilio del solicitante y en códigos de color, que van del rojo que significa sin cupo, el amarillo para una disponibilidad media y el verde para hospitales con disponibilidad.

Sheinbaum, detalló que la nueva página y la aplicación para celulares permitirá conocer la capacidad de los hospitales de la Ciudad de México y su zona conurbada, con el propósito de que acuda la población que presente síntomas graves por COVID-19 y también contribuirá a la efectividad en el traslado de personas por las ambulancias.

Por otra parte, resaltó el mensaje a la unidad para cuidar la salud de los habitantes de la Ciudad de México y del país, así como el llamado para atender todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias locales y federales, a fin de enfrentar de forma conjunta la epidemia de COVID-19.

“Aquí todos tenemos que ser responsables, está en juego la vida de las personas. Hemos visto lo que ha pasado en otros países; se han tomado medidas a tiempo en nuestra ciudad y en el país para no llegar a la saturación hospitalaria y es importante que no hagamos llamados que pueden llegar a ser irresponsables, en la medida que se le oriente a las personas que no tomen la Sana Distancia y que regresen a sus labores de manera normal”, expresó.