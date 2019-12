Por el bien de los capitalinos

La necesidad de revisar todos los puntos que marca Protección Civil no deben concentrase de un solo rubro ni por una temporada. La tragedia en La Feria de Chapultepec fue un ejemplo claro de cómo se debe actuar; después de lo ocurrido, fueron inspeccionados todos los parques de diversiones de la ciudad y las pequeñas ferias que se instalan en distintos territorios de la urbe, para evitar que ocurran muertes por descuidos. Tras el incendio en el mercado de La Merced el panorama es similar. Son muchas las zonas de comercio que requieren atención inmediata en materia de Protección Civil; en los paraderos, por ejemplo, el comercio informal acaparó las instalaciones de luz y las usa a su antojo, sin tomar en cuenta los riesgos. Y la responsabilidad no recae en un solo servidor público. La cadena es bastante larga y es necesario revisar todos los eslabones, por el bien delos habitantes.

A la expectativa del medio ambiente

ste 25 de diciembre la CDMX despertó con mala calidad del aire. Y para buena parte de los capitalinos no es sorpresa amanecer con altos niveles de contaminación. Pero sí lo será si ocurre el próximo año, pues la Comisión Ambiental de la Megalópolis comenzó a aplicar 14 medidas para mejorar la calidad del aire. Si en 2020 usted se entera de una Contingencia Ambiental, significa que el endurecimiento de sanciones (que generan recaudación para la administración local) y la inversión económica del GCDMX no funcionaron. Ya no leeremos el próximo año, que por cierto, está cerca.

¿Qué se cocina en el SUTG-CDMX?

onforme se acercan las elecciones en el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, los ánimos comienzan a caldearse y la clase trabajadora, fastidiada de la burocracia y el castigo a sus derechos y prestaciones, nos dicen que cierra filas con Armando Bautista Ramírez, el más fortalecido y seguro para la presidencia del SUTG-CDMX.

El rumor se consolida y en algunos pasillos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento se dice que el candidato Bautista viene desde abajo y con fuerza, por lo que los trabajadores aprueban y respaldan su planilla. Esperemos resultados de las elecciones del próximo 9 de enero, pero las encuestas apuntan a que el SUTG-CDMX no será la excepción en cuanto a los cambios que se han dado en los últimos meses en las esferas del gobierno. Los que saben dicen que Armando Bautista traerá buenos resultados para el actual gobierno capitalino. ¿Será?

