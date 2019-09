Por la revancha

¿Después de la tormenta vendrá la paz en el Congreso de la Unión? Seguramente no.

El proceso de selección de presidente de la Mesa Directiva causó estragos en ambas cámaras.

Los personajes que perdieron la silla, Martí Batres en el Senado y Muñoz Ledo en diputados no son dos almas mansas caritativas. Nada de eso.

Ambos están listos para refrendar su fama de rijosos. Se harán sentir desde el primero momento.

Batres tiene como adversario principal a Ricardo Monreal, titular de la Junta de Coordinación Política en el Senado, a quien tratará de hacerle la vida imposible.

El diputado Muñoz Ledo se la tiene guardada a la secretaria Olga Sánchez por aquella llamada telefónica que lo puso en evidencia.

Son batallas al interior del partido gobernante, en familia, que suelen ser las más cruentas. Puede usted apostar doble contra sencillo que Batres y Muñoz Ledo van por la revancha.

2020

Este lunes le toca madrugar al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que acompañará al presidente en la “mañanera” en Palacio Nacional. Por supuesto que va a presentar las prioridades del Paquete Presupuestal 2020 que siendo un tema hacendario tiene un hondo impacto político.

Herrera tendrá que hacer alarde de ingenio para cumplir con las prioridades del gobierno de la 4T sin tocar los impuestos.

La indicación del Ejecutivo Federal es no aumentar los impuestos que ya existen, no crear nuevos impuestos, no endeudar al país y nada de gasolinazos.

La opción es cortar de tajo la corrupción y con eso sacar dinero suficiente para financiar el paquete de programas sociales del gobierno que son su principal apuesta política.

El viejo truco de las facturas falsas

En el caso de las facturas falsas, aquí el grillo tiene una duda.

¿No se han imaginado en la 4T que en muchos casos los empresarios a quienes les pedían moches luego de ganar licitaciones debían registrar sus gastos?

¿No se imaginan que incluso se les recomendaban las empresas que les facturarían servicios para tapar los hoyos en la contabilidad?

Ojalá no sea otro caso de “dijimos basta”, pero no se investigó a ningún exfuncionario

Difícil estancia en Tamaulipas

Es seguro que el gobierno federal tiene una estrategia para intentar pacificar Tamaulipas. Dicha estrategia tenía entre sus elementos, hasta hace poco, dialogar con grupos armados para que depongan las armas y se reinserten a la sociedad.

El presidente que había dicho que quería el diálogo, después lo descalificó y dejó colgados de la brocha a funcionarios como el subsecretario Ricardo Peralta que anduvo haciéndole la plática a los jefes de la columna armada Pedro J. Méndez.

La estrategia tiene un apartado digamos que controvertido. Lograr el desarme y la pacificación de los violentos pidiéndole que le digan “fuchi” y “guácala” a la vida fuera de la ley y que piensen en el sufrimiento que le causan a sus mamacitas.

Ojalá eso no sea la herramienta principal del gobierno. No está mal recurrir a los buenos sentimientos de los criminales, en caso de que los tengan, pero aplicarles la ley con vigor suele dar mejores resultados