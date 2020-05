Por segundo día consecutivo, registra CDMX reducción de casos sospechosos de COVID-19

Por segundo día consecutivo la Ciudad de México registró un descenso en el número de casos sospechosos de COVID-19, cifra que podría traducirse en una reducción, en días próximos, en el número de casos confirmados y, por lo consecuente, en el número de muertes a causa del virus.

El día de las madres en la capital del país cerró con 346 casos sospechosos menos y sólo 22 muertes registradas, cifras que podrían dar la esperanza de que la parte más crítica de la pandemia podría estar pasando y que las medidas de confinamiento a las que la CDMX se ha sometido podrían estar dando resultados positivos.

Por lo que las probables buenas noticias, contrario a ser razón para relajar las medidas de prevención contra el virus, deberían ser motivación para acatar, más que nunca, la cuarentena para no dar marcha atrás en camino avanzado.

Al mismo tiempo el número de pacientes intubados y hospitalizados que reportan las autoridades capitalinas también han tenido un decremento, pues del 9 al 10 de mayo, según los reportes de la Secretaría de Salud local, sólo se ha tenido un paciente más intubado, pasando de 918 personas intubadas a 919.

Aunque por otro lado los pacientes hospitalizados si han mantenido un aumento importante pues en ese mismo período de días, del 9 al 10 de mayo, se pasó de 2 mil 642 a 2 mil 848 hospitalizados, lo que significa un aumento de 156 pacientes nuevos.

En ese contexto, los hospitales de la ciudad presentan un 40 por ciento de ocupación siendo los centros médicos que pertenecen al ISSSTE, SSA y SEDESA los hospitales que presentan la mayor saturación.

Oliva López Arellano, Secretaría de Salud local, mencionó que en el caso de la capacidad de intubación aún existe una importante disponibilidad, sobre todo, en los hospitales de la Ciudad de México, debido a que recientemente se incorporó más equipo y se incorporaron nuevos hospitales con áreas COVID

Sin embargo, reiteró que "es fundamental seguir, en estos momentos de intensa propagación del virus, de contagios generalizados, no bajar la guardia y seguir muy disciplinadamente con el Quédate en Casa; no contagiar y no contagiarse", cuidar a nuestros adultos mayores y seres queridos con diabetes, obesidad o hipertensión".

EQUIPAN PERSONAL MÉDICO. Por otra parte, el gobierno de la Ciudad de México informó que hasta el día de hoy se han entregado más de 230 mil cubrebocas tricapa, más de 60 mil cubrebocas N95 y más de 92 mil batas quirúrgicas entre la red hospitalaria de la ciudad para proteger al personal médico y así mitigar los contagios.

Asimismo, fueron entregadas más de 25 mil botas desechables, 33 mil overoles y más de 3 mil kits sanitarios.

