Precisa Oceanografía nota de Crónica sobre reaparición del empresario Amado Yáñez

Sr. Francisco Báez Rodríguez. Director Editorial.

Su servidor Alberto Duarte Martínez en mi carácter de Representante Legal de la Empresa Oceanografía, S.A. de C.V. me permito realizar algunas precisiones en la carta que adjunto para su pronta referencia, e invocando el derecho de réplica establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando respetuosamente se aclaren algunas imprecisiones o información inexacta, falsa o tendenciosa en la Nota del 17 de Septiembre publicada en la primera página de su medio Crónica por parte del reportero; Alejandro Páez Morales.

Agradeciendo de antemano el favor de su Atención, quedo a sus órdenes:

Alberto Duarte Martínez

Representante Legal.

Oceanografía, S.A. De C.V.

Cdmx a 17 de septiembre 2019

Jorge Kahwagi Gastine, Presidente y Director General

Rafael García Garza, Subdirector Y Gerente General

Francisco Báez Rodríguez, Director Editorial

Alejandro Páez Morales, reportero

Presentes

Estimados Señores:

En mi carácter de apoderado legal de Amado Yáñez Osuna, con fundamento en los artículos 1, 6, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 1, 2, 3, 4, S, 6, 10, 11, 12 y demás relativos y aplicables de la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de réplica, de manera respetuosa y pacífica solicito que se aclare la información inexacta, falsa y tendenciosa que fue publicada este 17 de septiembre, en la primera página de su medio, por el reportero Alejandro Páez Morales, en la nota “Exdirector de Oceanografía regresa a los hidrocarburos”, la cual se puede consultar en la portada de su edición impresa.

Sobre la nota de mérito, hago las siguientes aclaraciones y precisiones:

1. Respecto a la afirmación que se hace por el periodista Alejandro Páez, en el sentido que “Amado Yáñez está involucrado en la comercialización de energéticos y distribución de combustibles para aeronaves. Vuelve en alianza con Grupo Galem, a través de Impulsora de Productos Sustentables, también cuestionada”, le referimos: Nos parece que con dolo se usa un lenguaje que agravia a mi representado.

En este sentido, palabras como “involucrado” y “también cuestionada”, sacan de contexto toda referencia a las empresas Grupo Galem e Impulsora de Productos Sustentables (IPS), empresas que, seguramente, tendrán sus derechos a salvo para defenderse.

Además que la referencia es falsa, ya que Amado, Yañez Osuna no ha sido, ni es socio de las empresas que se citan, parecería que no se tiene derecho en este País a reconstruirse ante el agravio sufrido en el sexenio pasado por el Gobierno Federal y por Banamex. A la fecha, le aclaramos, que no existe condena alguna de carácter penal, que refleje responsabilidad en este ámbito de mi representado. luego entonces la presunción de inocencia de que goza mi representado, no puede ser cuestionada por un periodista que carece de todo sustento en su dicho.

Respecto del supuesto fraude a Banamex, debería ser también del conocimiento de su medio y del periodista Alejandro Paez, que ante el juzgado tercero de Distrito en materia civil de esta ciudad, confirmado por un tribunal Unitario, por un Tribunal Colegiado de Circuito y la Suprema Corte de Justicia, no se logró probar por el banco referido, adeudo alguno a cargo de Oceanografía. Lo anterior quiere decir que es cosa juzgada e inamovible y que el reclamo de banamex por cinco mil millones, no sólo careció de materia, sino que además, se benefició de ello fiscalmente. De esto se ha escrito ampliamente en los medios de comunicación que están actualizados en la información.

Luego entonces, sabedores del enorme prestigio de que goza La Crónica, solicitamos que en términos de lo dispuesto por los artículo 2, 3, 4, 6, 10 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derecho de Réplica, se publique en el mismo espacio y con las mismas condiciones de exposición esta nota aclaratoria, ya que la información que se publica afecta la reputación e imagen del Sr. Amado Yáñez Osuna, así como de la empresa Oceanografía, reservándonos desde luego, los derechos que nos competen.

Le anticipamos que, conforme a los criterios de la Suprema Corte, no le autorizamos que saque o publique imágenes de mi representado. Sin más por el momento, quedo de ustedes para cualquier aclaración que juzguen pertinente.

Alberto Duarte Martínez

Representante Legal