Premian en Canadá a mexicano experto en ecología de los medios

El profesor Fernando Gutiérrez, del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, fue premiado en la Universidad de Toronto por sus investigaciones en el campo llamado Ecología de los medios, que sirve para explicar la manera como la interacción de la sociedad con los medios de comunicación y la información masiva ayuda o dificulta la supervivencia de diferentes comunidades en su entorno natural y social.

Un ejemplo reciente de su trabajo son las reflexiones públicas que presentó en la Universidad Libre de Bruselas en un panel llamado “El algoritmo en la habitación” (The Algorithm in the Room), donde afirmó que una gran parte de nuestras conversaciones en entornos de medios sociales es impulsado por la inteligencia artificial.

Explicó que los robots están en constante evolución. En lugar del simple envío automatizado de mensajes que una plataforma puede eliminar, son ahora reprogramadas para amplificar y difundir mensajes escritos por seres humanos en el ecosistema digital.

Su trabajo ha explorado cómo la inteligencia artificial forma opinión pública con respecto a algunos temas importantes. Un mezclado de metodología utilizando minería de datos; análisis de redes sociales y contenido. Este tipo de análisis se ha utilizado para analizar millones de tweets y cuentas correspondientes a través de la API de Twitter.

La ecología de medios (Media Ecology), conocida también como “Escuela de Toronto”, “Escuela de Nueva York”, ó “Escuela de San Luis”,fundamentalmente parte del pensamiento de Marshall McLuhan, enriqueciéndose con las contribuciones teóricas de reconocidos pensadores como Neil Postman.

De acuerdo con Postman: “La ecología de los medios analiza como éstos afectan la opinión humana, la comprensión, la sensación, y el valor; y cómo nuestra interacción con los medios facilita o impide nuestras posibilidades de supervivencia. La palabra ecología implica el estudio de ambientes: su estructura, contenido e impacto en la gente”.

MEXICANO ANALÍTICO. Fernando Gutiérrez obtuvo el doctorado en Diseño y visualización de datos de la Universidad Autónoma Metropolitana y es autor de varios títulos sobre los medios de comunicación y comunicación. El mexicano recibió el premio Christine L Nystrom, otorgada por la Media Ecology Association, fundada en 1998 y con miembros de diferentes universidades de Canadá, Estados Unidos y México.

Este galardón le fue entregado de parte del presidente de la Media Ecology Association, Paul Grosswiler durante la cena de premiación que tuvo lugar en el Brennan Hall de St. Michael’s College, en la Universidad de Toronto, con más de 300 asistentes.

Fue a partir del año 2000 cuando el investigador del Tec comenzó su trayectoria en el estudio de la Ecología de los medios, analizando cómo los medios de comunicación afectan la opinión humana, la comprensión, la sensación y el valor, y cómo nuestra interacción con los medios facilita o impide nuestras posibilidades de supervivencia.

Cuatro años después, en 2004, comenzó a formar parte de la Media Ecology Association, participando de forma activa con la organización en seminarios, cursos y talleres; logrando en 2007 que el campus Estado de México fuera sede de una convención de la organización.

Es importante destacar que no es la primera vez que el profesor es reconocido por dicha asociación, pues en junio de 2015, fue galardonado con el premio Louis Forsdale, por el trabajo educativo realizado en el campo de la Ecología de Medios, convirtiéndolo en el segundo profesor del Tecnológico de Monterrey, después del doctor Octavio Islas en 2007, en recibir un reconocimiento de dicha organización.

Como dato curioso podemos mencionar que los galardones que se entregan año con año, llevan el nombre de académicos renombrados en el ámbito de la ecología de medios como Neil Postman y Marshall McLuhan.