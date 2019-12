Presenta Carlos Zerpa su primera exposición individual en México

La muestra Metiendo mano, primera exposición individual de Carlos Zerpa en México, estará abierta al público del 5 diciembre al 29 de marzo 2020, en la Galería Metropolitana de la UAM. Se conforma por 38 piezas, entre pinturas, ensamblajes, videos, dibujos e instalación, relacionadas entre sí por las artes marciales, la muy marcada cantidad de superposiciones (técnica collage) e íconos populares mexicanos.

En palabras del artista, esta muestra es un conjunto de las manifestaciones artísticas que él maneja, realizadas durante la segunda década de los años noventa en su tierra natal, Venezuela. “Yo quiero contar historias, quiero que la historia final sea encontrada por quien lo ve. Muchas veces lo que ven las personas es hasta más interesante que lo que yo propongo”, dice en conversación con los medios.

Zerpa se apega a la cultura popular y estética kitsch “porque yo puedo entrar un mercado y estar horas viendo mil cosas que otra gente quizás no ve, y siempre salgo con bolsas llenas de chingaderas que no sé qué voy a hacer con ellas. Me mata la idea de tantos objetos, y me identifico con ellos”.

Agrega que lo popular es “la raíz y el sustento de la cultura de los países y si bien en el caso de los gringos son los cómics y los supermercados, lo enlatado, para nosotros, Latinoamérica, es el mercado, la calle”.

Considera que en los mercados populares se encuentra la esencia de un país, y en esta muestra se reflejan algunos de sus hallazgos: los panderos se le revelaron como lienzos para retratar personajes de la lucha libre, sus héroes de infancia; en el centro un tambor se le cruzó con una señora que vendía pulseras y collares de calaveritas para crear “Redoble”, pieza marcial.

Por otra parte, la muestra incluye la primera pieza en que utiliza las imágenes de la lotería mexicana, junto con un préstamo pictórico a la obra de Frida Kahlo.

En los cuadros hay varias alusiones a símbolos del cristianismo católico, y Zerpa comenta que en su obra siempre está el tema religioso porque fue algo que marcó su infancia, al igual que la lucha libre.

Explica que la lucha libre fue una parte importante de su niñez en Venezuela, donde estuvieron marcados por la cultura mexicana en los años 50. “A finales de los años 50 y comienzos 60 conocimos explosión de lucha libre igual que la mexicana. Gracias a dios aquí no desapareció. Para mí, hablar de la lucha y de estos luchadores es mi niñez, nadie me lo quita, yo crecí con esto”.

Metiendo mano es un título que alude al disco de 1977, de Rubén Blades y Willie Colón, “es un disco que marca el momento en que la salsa empieza a entrar un público que antes no le había puesto atención a esta música porque la veían como algo de barriada. Metiendo mano pone salsa en la palestra de públicos mucho más amplios”, añade el curador, Santiago Espinosa de los Monteros, y opina que esta exposición pondrá en el aparador a uno de los creadores latinoamericanos de relevancia, considerado figura clave en los orígenes del arte conceptual venezolano.

PALOMA. La inauguración se llevará a cabo el jueves 5 de diciembre a las 18:30 horas, en la Galería Metropolitana: Medellín 28, colonia Roma. Entrada Libre.

ijsm