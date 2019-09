Prioridad: ¿Salud o fiestas y festejos?

“Los brujos no siempre curan...”

Francisco Toledo

(1940 - 2019)

La semana pasada, los que se levantaron temprano el 3 de septiembre para ver la mañanera, pudieron empezar su día con el titular del IMSS, anunciando felizmente la creación de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México. Así se publicó ese mismo día, en el Diario Oficial de la Federación. Tal vez usted se preguntó: ¿Qué hace ahí Zoé Robledo, hablando de Eugenia León y de la Original Banda El Limón?... ¿Sigo soñando?

De acuerdo con la publicación, el propósito de este grupo de trabajo especial, es hacerse cargo de la toma de decisiones y “articular los esfuerzos de diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la promoción y reconocimiento de los hechos, procesos y personajes históricos de México en el marco de las conmemoraciones históricas que se realicen dentro del periodo correspondiente al calendario cívico 2019-2024”.

Hasta ahí, todo bien. ¿Quién, en su sano juicio, no consideraría prudente y necesario conformar un grupo para encargarse de la organización de todas las conmemoraciones históricas, y así, asegurarse de que todo salga bien y en orden?

Si hasta en la más humilde y austera de las carnes asadas, para que salga a modo y de forma correcta, es necesario distribuir las tareas: Debe estar el que traiga el carbón, aquel que lo prenda, quien traiga la carne, los hielos, en fin.

¿Qué tiene de malo? Nada; nada, excepto que el encargado de estar atendiendo los términos de cocción de la carne, que si hay o no servilletas, suficientes platos y cubiertos limpios y, además, salir a abrir la puerta y contestar el teléfono, sea precisamente el amigo neurocirujano que en cualquier momento puede recibir una llamada porque tiene que atender una emergencia de vida o muerte.

Precisamente eso es lo que está ocurriendo en este caso con la Comisión Presidencial de Fiestas y Festejos Históricos de México. Si pasamos a revisar el segundo artículo del mencionado Decreto, entenderemos qué hacía el señor titular del Seguro Social hablando de lo divertido que va a estar el 15 de septiembre: Él, de la mano de su exjefa, la secretaria de Gobernación, estará a cargo de presidir las sesiones de la Comisión que también está integrada por la SEP, el FCE, la Secretaría de Cultura y otras entidades que también son más ad hoc que el IMSS para esta tarea.

No digo que no sea importante conmemorar los hechos y personajes de nuestra historia patria. Pero, en medio de la grave situación de desabasto de medicamentos en las clínicas y hospitales públicos de todo el país, parecería lógico que, al principal encargado de su funcionamiento, no se le encomendara ninguna otra misión.

*Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México

