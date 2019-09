Propone diputada que Conacyt entregue fondos para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico

La diputada federal Martha Angélica Zamudio Macías, del partido Movimiento Ciudadano, presentó el pasado jueves una propuesta de punto de acuerdo que, en caso de ser aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, exhortaría al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que habilite y entregue fondos económicos de operación al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), correspondientes al segundo semestre de 2019.

El FCCyT es un organismo en el que están representados academia, industria y gobierno, con el objetivo de analizar y hacer recomendaciones sobre la política científica de la República. Desde su creación, en 2002, ha recibido financiamiento del gobierno federal a través de Conacyt; sin embargo, la entrega de recursos económicos se suspendió este 2019, explicó la diputada Zamudio en la exposición de motivos del punto de acuerdo publicado el 19 de septiembre en la Gaceta Parlamentaria.

VENTILA CONFLICTO. En el exhorto que promueve la diputada Zamudio Macías subraya que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico es un espacio intermedio entre la comunidad académica e industrial, y el Consejo Nacional como la institución responsable del sector, por lo que Conacyt no puede permitir el debilitamiento del FCCyT.

Adicionalmente, la legisladora enfoca su atención a una serie de conflictos y desencuentros entre Conacyt, que es el que antes aportaba dinero, y el Foro, que ha dejado de recibirlo.

“En el marco de la presente administración, diversos conflictos se han suscitado entre las autoridades representativas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la dirección del Foro Consultivo Científico y Tecnológico”, informa la diputada por el estado de Jalisco.

“El pasado 30 de julio el Consejo Nacional emitió un comunicado oficial en donde señalaba que, de acuerdo con una resolución de la Secretaría de la Función Pública, no estaba obligado a financiar las actividades del Foro Consultivo, argumentando que este organismo es una asociación civil y no un órgano autónomo del propio Consejo. Señalando una mala aplicación del gasto, el Consejo Nacional informó que no daría continuidad a sus transferencias destinadas al Foro Consultivo, exhortando a éste a buscar sus propias fuentes de financiamiento.

“A manera de respuesta, las autoridades directivas del Foro Consultivo organizaron una conferencia de prensa el mismo día 30 de julio, respondiendo tanto al comunicado antes señalado, como a otras aseveraciones que diversos funcionarios del Consejo realizaron en días previos. En el marco de la conferencia, los directivos del Foro Consultivo aclararon que dicha institución es un organismo autónomo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología, no un ente privado como el Consejo Nacional había señalado previamente. Adicionalmente, se demostró que las funciones del Foro Consultivo no duplican aquellas del Consejo Nacional en forma alguna, pues las mismas también están establecidas puntualmente en la normatividad del sector.

Finalmente, se mostraron las cifras del desempeño financiero y del gasto que ha tenido el Foro Consultivo desde su creación en 2003, aclarando que no existían las deficiencias señaladas por el Consejo Nacional y que toda la información utilizada era accesible al público en general a través de la plataforma de transparencia del Gobierno Federal. Desde esta fecha, no ha existido una réplica institucional por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con respecto a las aclaraciones hechas por la dirección del Foro Consultivo”, explicó la diputada en el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria.

ENLISTA APOYOS. El documento presentado por la diputada Martha Zamudio puede ser presentado ante el pleno de la Cámara el próximo martes, pero también puede ser enviado a comisiones. Su ruta de exposición, análisis y voto depende de lo que decida la Mesa Directiva de la Cámara la próxima semana.

En atención a ese análisis, la propuesta afirma que existen numerosas muestras de apoyo al Foro Consultivo por parte de amplios segmentos de la comunidad académica, a través de un importante número de artículos de investigadores pertenecientes a distintas disciplinas científicas e instituciones académicas, frente a las declaraciones realizadas por el Consejo Nacional.

“Lejos de observar la duplicidad de funciones que argumentó el Consejo, las y los investigadores encontraron en el Foro un espacio necesario de consulta y de vinculación con la industria y con la comunidad académica. Su papel consultivo es señalado como fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro Sistema Nacional de Innovación, pues observan como inconveniente que el poder de tomar decisiones de política científica sea concentrado únicamente en la institución cabeza del sector”, dice el documento.

“A la luz de los anteriores acontecimientos, consideramos que es fundamental que todas y todos los servidores públicos se sujeten a la normatividad vigente en su toma de decisiones. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no puede dar retención a los recursos de una institución autónoma a través de una interpretación personal de la Ley de Ciencia y Tecnología”, subrayó.