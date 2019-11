Protestan en Congreso de la CDMX contra iniciativa de infancias trans

Hugo Anaya, integrante de la asociación Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, consideró inaceptable la propuesta, porque considera que se deja en los menores “una decisión que no pueden asumir”. Si no se les permite votar, no podemos consentir que decidan sobre su género, argumentó.