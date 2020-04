Protestan en hospitales de La Raza y Gabriel Mancera; acusan falta de equipo

Médicos, enfermeras y personal administrativo del Centro Médico Nacional “La Raza” y del Hospital General Regional No. 1 “Carlos McGregor Sánchez”, ambos del IMSS realizaron bloqueos afuera de ambos nosocomios, para denunciar la falta de equipo adecuado para atender a los pacientes con COVID-19 que ahí se encuentran internados.

En ambas movilizaciones, efectuadas en la calzada Vallejo (La Raza) y la avenida Gabriel Mancera (HGR1) los trabajadores aclararon que no se niegan a trabajar, pero acusaron que las jefaturas no les brindan lo esencial para poder desempeñar su labor con la debida protección para no contraer la enfermedad.

Los galenos de La Raza advirtieron que, al interior de este centro hospitalario, 45 de sus compañeros ya han contraído el virus, lo que incrementa severamente el riesgo de un contagio masivo entre el personal y familiares de otros pacientes.

Con respecto al hospital de Gabriel Mancera, los médicos y enfermeras denunciaron que no se cuenta con monitores para los pacientes y que los fines de semana sólo hay un médico de guardia para atender todos los casos de COVID-19, lo que dijeron, fue reportado desde el pasado 6 de abril.

havh