Putin llama a EU a reabrir el diálogo tras el abandono del tratado de desarme

El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó este lunes a Estados Unidos a reanudar las negociaciones para garantizar la estabilidad y la seguridad mundial después de que ambas potencias abandonaran el primer tratado de desarme de la Guerra Fría (INF).



"Rusia considera necesario reanudar sin dilación unas negociaciones plenas para garantizar la seguridad y la estabilidad estratégica. Nosotros estamos preparados para ello", aseguró Putin en una declaración publicada por el Kremlin.



Putin subrayó que el abandono "unilateral, con un pretexto inventado" del INF (tratado de eliminación de misiles de corto y medio alcance) por EE.UU. complica "seriamente" la situación en el mundo y ha creado "riesgos fundamentales para todos".



"La responsabilidad por lo ocurrido recae totalmente en la parte estadounidense", añadió el mandatario ruso, que acusó a EE.UU. de acabar con "muchos años de esfuerzos para disminuir la posibilidad de un conflicto militar de gran envergadura, incluido uno con empleo de armas nucleares".



Putin recalcó que ante esta situación Rusia no puede contentarse con "declaraciones pacifistas que no se sustentan en nada por parte de los colegas estadounidenses y sus aliados".



En vista de ello, el jefe del Kremlin indicó que ha impartido instrucciones a los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores, así como al Servicio de Espionaje de Rusia, para "observar de la manera más minuciosa" los ulteriores pasos de EE.UU. en materia de diseño, producción y emplazamiento de misiles de alcance corto y medio.



Advirtió de que en caso de que se obtenga información fidedigna de que Estados Unidos fabrica ese tipo de sistemas, "Rusia comenzará el desarrollo de misiles análogos".



Putin indicó que Rusia cumplirá los compromisos que ha asumido de manera unilateral en lo que se refiere a los misiles de alcance corto y medio emplazados en tierra.



"No los desplegaremos (...) mientras no sean emplazados misiles de alcance corto y medio de fabricación estadounidense", explicó.



El presidente ruso insistió que las acciones de EE.UU que llevaron al abandono del INF "inevitablemente conducirán a la devaluación y al debilitamiento de la estructura maestra de la seguridad global".



"Este guión supone la reanudación de una carrera armamentista descontrolada. Y para evitar el caos, en el que no hay normas ni limitaciones ni leyes, hay que sopesar todas las posibles consecuencias peligrosas y entablar un diálogo serio y claro sobre la esencia del problema", concluyó.