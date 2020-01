*PYMES son arropadas por la nube: Cisco *Audi produce su unidad 500 mil en México *Corvette Stingray y Jeep Gladiator, premiados

Carlos Torales, responsable de Pymes en Cisco nos comenta las grandes posibilidades de desarrollo de las Medianas y pequeñas empresas. Nos dice que arropadas por la denominada nube las Mypimes tienen ahora la gran oportunidad de entrar de lleno en la era digital, ya que los servicios y software que existen son prácticamente ilimitados, al no requerir grandes inversiones en infraestructura.

En noviembre pasado Cisco, nos dice Carlos Torales, puso en marcha un programa y estructura de negocios a nivel global muy completo para las Pymes que junto con canales de distribución, mayoristas e integradores, entrega un portafolio completo diseñado para la Pyme denominado Cisco Designed for Business que incluye asesoría personalizada y un espectro de soluciones de conectividad, colaboración y seguridad informática contra los ataques de hackers y demás entidades maliciosas que se encuentran en las redes.

Otra ventaja es que las arquitecturas de Cisco, que en México encabeza Isidro Quintana, se dan mediante esquemas de licenciamiento, lo que facilita la contratación por parte de las empresas y mantiene actualizados los servicios y el software.

El costo beneficio que obtienen las Pymes se podrá medir en el mediano plazo, ya que la entrada en operación de las redes 5G, combinado con WiFi6, hará posible que las tecnologías funcionen mejor, por lo que la digitalización ya está presente en pequeñas maquiladoras, clínicas de salud, despachos profesionales e incluso instituciones educativas que podrán sacar provecho de herramientas de colaboración de video, para ofrecer clases a distancia.

De esta forma serán cientos de empresas de todos tamaños las que tendrán más capacidad y seguirán empujando la economía como han hecho hasta ahora, pero con mayor eficiencia y mejores márgenes de utilidad.

DEBATE.- Después de la segunda quincena de enero, se realizarán en el Senado las mesas de análisis para evaluar la propuesta de iniciativa de ley del senador Napoleón Gómez Urrutia para reformar el sistema de outsourcing, dentro del sistema de Parlamento Abierto. De esa manera, se espera contar con una propuesta modificada y definitiva que será puesta a la consideración del Pleno de la Cámara alta en febrero próximo.

PRODUCCIÓN.- A menos de cuatro años de la inauguración de la planta ubicada en San José Chiapa, Puebla, se ha logrado la fabricación del Audi Q5 número 500 mil. En 2019 la planta en México, con un volumen de 156,995 unidades, rebasó por tercera vez consecutiva su capacidad de producción.

PREMIOS.- El nuevo Chevrolet Corvette Stingray ha sido seleccionado como “Auto del Año de Norteamérica 2020” por un jurado de 50 periodistas independientes. Stingray fue premiado no sólo por su revolucionario diseño con motor central, sino también por su nivel de refinamiento e impresionante desempeño. Por otro lado, El nuevo Jeep Gladiator, el pickup mediano más capaz de la historia, fue nombrado North American Truck of the Year (Pickup del Año de Norteamérica).

