Que la PGJ aclare y rectifique, pide excomisionado Becerra

“No he sido ni requerido por alguna autoridad y si bien la Procuradora tiene la obligación de indagar, también la tiene de mantener discreción en sus investigaciones”, puntualiza en entrevista con Crónica.

"Yo espero que la Procuraduría haga una rectificación y aclaración pública", señala Ricardo Becerra sobre los señalamientos en su contra, filtrados a la prensa, que lo colocan como investigado por presuntos actos de corrupción en la Comisión para la Reconstrucción luego de los sismos de 2017.

Becerra expresa que la rectificación pública debería hacerse como acto de buen gobierno y en aceptación de que se daña a los ciudadanos con este tipo de prácticas. Sobre el señalamiento en sí, indica que la comisión en su primera etapa, la que él dirigió, no tenía recursos y el fideicomiso que es motivo de indagatorias se conformó más de tres meses después de que dejó de ser comisionado.

Según datos recopilados por Crónica, la Procuraduría capitalina, dirigida por Ernestina Godoy (cuota de los grupos morenistas de Iztapalapa en el gobierno de Claudia Sheinbaum), se dio el lujo de “dejar ver” una carpeta de investigación a periodistas. Esto rompería premisas mínimas del nuevo sistema de justicia penal.

“Creo que en este momento la Procuraduría está obligada a aclarar de qué se trata; la fuente que manejan los dos diarios es muy ambigua, digamos, está en el aire y aluden a una investigación de la Procuraduría, por lo que creo que está obligada de aclarar”, dice el también presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática.

Becerra señala una curiosidad que se pasó por alto en la filtración de la carpeta de investigación: el fideicomiso que es el foco de corrupción, según la Procuraduría, se conformó en julio de 2017. Becerra había dejado la comisión en febrero.

—¿Tienes la esperanza de que la procuradora aclare?

–Yo tengo la esperanza de que lo haga en un acto de buen gobierno y de respeto a los derechos de las personas. Que sepa reconocer que ese tipo de filtraciones causa daño a los derechos de las personas.

Por lo pronto, Becerra planea hacer una solicitud formal para que se le aclare si está siendo investigado o no. “Me parece que el hecho de que se exponga a las personas primero en público es una muy mala práctica y que lejos de abonar a una buena investigación, la distrae y puede acabar abortando con el éxito de la investigación”.

Y agrega: “La Comisión de Reconstrucción (al encabezarla él) no era una unidad ejecutora de gasto, no manejaba recursos, era una oficina adjunta a la Jefatura de Gobierno. Lo que había era reportar al Jefe de Gobierno las necesidades que encontrábamos en toda la ciudad para que se decidiera qué problemas atacar y entonces daba las órdenes directamente a las dependencias”.

—¿En este esquema es válido hablar de peculado, desvío de recursos?

—Es francamente abusivo, porque peculado, desvío o malversación serían francamente imposible, es decir, es materialmente imposible.

“A dos años de haber dejado la Comisión de Reconstrucción, no he tenido solicitud o requerimiento alguno de ninguna autoridad, ni administrativa y mucho menos penal, para aclarar algún asunto. Me vengo enterando por el periódico de este miércoles, lo cual ya representa una completa irregulariodad”, finaliza.