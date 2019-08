¿Qué querrá Serrano?

Ahora resulta que uno de los exfuncionarios y brazo derecho de Miguel Ángel Mancera, señalado por ser opresor y de pocas pulgas a la hora de decidir el uso de la fuerza pública en protestas, desalojos y motines en reclusorios en la administración anterior, aplaude la actuación de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum tras los actos vandálicos del viernes pasado. El exsecretario de la Semovi dice que la mandataria morenista dio muestra de autenticidad y temple, dos conceptos que Serrano Cortés no aplicó cuando estuvo al frente de la Secretaría de Gobierno. De lo que sí sabe el experredista es que los amigos políticos son importantes en la crisis y que hoy es cuándo, para echar flores y tejer amistades, aunque sea en un tema que no es su fuerte, como la violencia.

Las enredaderas de Brugada

Vaya puntada la que se está aventando la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, al mandar a pintar florecitas en todos los postes de luz del Centro de la demarcación. Habría que preguntarle a la morenista si no hay prioridades más importantes que resolver en el territorio como la falta de agua, la inseguridad y el ambulantaje. Nos dicen que la estrategia de la morenista es cambiar el rostro a la alcaldía, con serios problemas de violencia e inseguridad. Ayer, un grupo de personas comenzó a grafitear la estructura urbana de la Avenida 5 de Mayo. Nos cuentan que todos los postes se convertirán en enredaderas para que cuando pase por el lugar la política morenista no se decepcione de en qué se ha convertido el sitio, plagado de mototaxis, por cierto prohibidos por la Ley de Movilidad, y de ambulantes. ¿Las florecitas le alegrarán el día?

Los rojos sacan ventaja

Sin duda el triunfo de Alejandro Moreno como presidente del PRI nacional deja bien parado, y no sólo por ser grandes amigos si no por los más de 30 mil votos que le otorgaron en las elecciones del domingo pasado, al grupo de los rojos de la capital del país, conformado por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Israel Betanzos y Tonatiuh González. Un gran paso para hacerse de la dirigencia del tricolor en la Ciudad de México el siguiente mes que se realice el Consejo Político de la capital del país. Y es que se dice que el único contendiente, Sergio Barrios, se desinfló y ahora está dando patadas de ahogado porque no cuenta con el apoyo, ni si quiera de su mamá, Alejandra Barrios, ni de su hermano Rubén, sólo es impulsado por comerciantes ambulantes que se encuentran inscritos en el padrón del priismo de la CDMX; el resto de los contendientes ni si quiera tienen oportunidad porque son sólo cuates de algunos.

