¿Qué se dijeron Warren y Sanders al acabar el debate demócrata?

Tras finalizar el debate demócrata del martes en la noche, considerado clave a tres semanas del inicio de las primarias, las cámaras captaron a Elizabeth Warren y a Bernie Sanders discutiendo brevemente.

El lunes se publicó que Sanders dijo a Warren que creía que una mujer no puede derrotar a Trump en las presidenciales de 2020, algo que él negó en el debate.

Casi 24 horas después, la CNN, que acogió el debate, emitió el audio de la escena: “Creo que me llamaste mentirosa en televisión nacional”, le escupe Warren a Sanders. “No hagamos esto ahora, si quieres tener esta discusión, tengámosla, —”cuando quieras”, replica ella—, pero creo que tú me llamaste mentiroso… bueno, no hagamos esto ahora”, responde él.

El colofón lo pone Tom Steyer, presente todo el tiempo: “No quiero entrometerme, sólo quería saludar”. “Ok, bien”, responde él, aún enojado.