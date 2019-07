Radiotelescopio chino buscará planetas similares a la Tierra

El radiotelescopio más grande del mundo, el FAST chino, buscará planetas con campos magnéticos como la Tierra, a distancias de hasta 100 años luz del Sistema Solar.

Astrónomos de países como China y Francia han publicado un ambicioso plan de observación utilizando el FAST (Aperture Spherical Radio Telescope) en la revista académica Research in Astronomy and Astrophysics.

Li Di, investigador de los Observatorios Astronómicos Nacionales de la Academia de Ciencias de China y científico jefe de FAST, subraya que los planetas habitables no sólo deben tener agua, una temperatura y atmósfera adecuadas, sino también un campo magnético que mantiene la atmósfera alrededor del planeta y protege la vida de los rayos cósmicos.

“En nuestro sistema solar, los planetas magnetizados son fuertes fuentes de radio. La detección por radio de los exoplanetas tiene como objetivo la caracterización física de los exoplanetas y los estudios comparativos con los planetas del sistema solar”, dijo Philippe Zarka, del Observatorio de París, en un comunicado de la Academia de Ciencias de China, que cita a Xinhua.

Los astrónomos han estado buscando señales de radio de exoplanetas, pero aún no han sido descubiertas. “Queremos probar con FAST, que es el radiotelescopio más sensible del mundo. Si podemos detectar por primera vez la radiación de un exoplaneta y confirmar su campo magnético, sería un descubrimiento muy importante”, dijo Li.