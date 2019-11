Rebelión de ediles “invitados” desata el caos en San Lázaro

San Lázaro cayó en el caos. La Cámara de Diputados vivió su segundo día consecutivo sin poder legislar, pues ayer presidentes municipales de todos los partidos que fueron “invitados” a sostener un encuentro con la Comisión de Presupuesto para discutir la asignación de recursos para sus municipios, y tras ser “plantados” por el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar rompieron una puerta de cristal en su intento por llegar hasta la tribuna y tomarla.

Alrededor de las 14:37, personal de resguardo del Palacio Legislativo fue alertado de la amenaza e impidió que algunos alcaldes llegaran al salón de plenos, aunque los de extracción panista sí lo lograron con la “venia” de diputados de su partido.

Acompañados por el coordinador parlamentario de Acción Nacional, Juan Carlos Romero ­Hicks, los alcaldes liderados por Enrique Vargas, de Huixquilucan, Estado de México, exigían en cartulinas “Respeto a los municipios”. A esta manifestación se colaron ediles del PRI y PRD, y también de Morena. Y todos exigían: “¡Queremos presupuesto!, ¡queremos presupuesto!”

La rebelión en la Cámara baja incitó a legisladores del PAN a subirse a las curules con sus cartulinas en mano para que las cámaras fotográficas y de televisión las captaran.

Pero los alcaldes del PAN no estaban solos. Eran aproximadamente 400, de todos los colores, incluso de Morena, como el de Jojutla, Morelos, cuyo gobierno encabeza Juan Ángel Flores.

El Movimiento Nacional Municipalista, que lidera el experredista Juan Hugo de la Rosa y gobierna el municipio de Nezahualcóyotl, se cansó de esperar sentado en el Auditorio Aurora Jiménez a Ramírez Cuéllar –quien se encontraba en reunión con autoridades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)- y a Mario Delgado, líder de los diputados de Morena, quien nunca les dio la cara a los ediles, pero sí dijo a los medios que éstos querían tomar de “rehenes” a los legisladores.

“Ellos fueron bienvenidos. No sé quién los invitó, pero son bienvenidos, estaban aquí adentro. Si quieren ser escuchados ésas no son las formas”, reprochó Delgado Carrillo.

“Era más educado que tú ese caballo que yo traía, güey”

Ante el desorden que había en el Palacio Legislativo, poco antes de las 15:00 horas, Alfonso Ramírez Cuéllar apareció en el auditorio. Fue recibido con una lluvia de reclamos por la falta de interés en escuchar a los ediles.

“Entraste tú a caballo. ¿Se te olvida?”, le recordó el legislador panista Miguel Riggs a Ramírez Cuéllar, fundador de El Barzón y quien en 2002 arribó a la Cámara de Diputados montado a caballo en demanda de recursos para el campo.

El morenista reviró: “Pues era más educado ese caballo que yo traía, güey, ¿cómo la ves?” Y Riggs –conocido en el pleno camaral por simular disparos de una pistola que forma con una mano y hasta le sopla a su dedo índice, que hace de cañón o tras sacar pólvora, cuando un legislador de bancada distinta a la suya habla desde su curul, y el comentario no es de su grado- contestó: “No lo creo, cómo la ves, güey…”

“Vamos a privilegiar el diálogo”, pidió una alcaldesa.

Momentos ante de esta discusión, Alfonso Ramírez Cuéllar prometía a los presidentes municipales que sí habría recursos, que se revisaría el presupuesto, que los recibiría el martes.

Los alcaldes se mofaban al unísono: “Bla, bla, bla”. Hartos todos, Ramírez Cuéllar fue doblegado y citó al movimiento para el próximo lunes a tratar la reasignación de recursos para los municipios.

La parálisis de la Cámara baja comenzó el miércoles, después de las 14:00 horas, cuando Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva, decretó el primer receso ante la imposibilidad de sacar del pleno una reforma propuesta por Morena para darle facultades a Hacienda y a su Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) para bloquear cuentas y hacerse de bienes y recursos a través de la extinción de dominio.

“No hay condiciones”, expresó una y otra vez la legisladora, luego de que el pleno dio 225 votos a favor, 223 en contra y diez abstenciones a una reserva al artículo que se reformaba de la Ley de Instituciones de Crédito y que propuso la morenista Lidia García al considerar que era “excesiva” e inconstitucional. Pidió que por escrito se notificara a los cuentahabientes de que tenían las cuentas congeladas y que no fueran los bancos los que lo hicieran, sino una autoridad.

En su reserva eliminó la fracción III del artículo 116 Bis, para prevenir que la SHCP pueda promover la extinción de dominio sin la orden de un juez.

Los morenistas fueron derrotados por la diferencia de dos votos. Mario Delgado explicó ayer: “¿Qué pasó en la votación? Se terminó conforme al tablero. Normalmente se tiene alguna tolerancia y se pregunta si alguien faltó de votar, porque de repente falla la maquinita o vas llegando y lo que sea. No se preguntó, se cierra la votación y no se canta el resultado final. ¿Por qué no se canta el resultado final? Porque no contaron los votos de los diputados que estaban en el pleno y no pudieron votar”.

Indicó que el reclamo a Rojas fue que dejara votar a todos los diputados.

Delgado Carrillo informó que se llegó a un acuerdo para que sea el pleno quien decida cómo desahogar el tema el próximo martes, cuando el pleno vuelva a sesionar.

“Sí debe prevalecer un mínimo de decencia política, respetar la palabra, los acuerdos para que podamos tener la conducción de esta Cámara, si no, esto se vuelve inmanejable”, consideró.