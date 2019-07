Rebelión del “escuadrón” progresista contra la establishment Pelosi

El bloque capitaneado por Ocasio-Cortez, Omar, Tlaib y Pressley pone a prueba el liderazgo de la veterana dirigente del establishment demócrata, al faltar un año para la convención del partido de la que saldrá el candidato para intentar arrebatar la Casa Blanca a Donald Trump.

Son cuatro y ya son conocidas en Washington como el “escuadrón”, como relata el diario El Mundo. Representan al sector más joven y progresista del Partido Demócrata, un coro de voces emergentes que reclama una visión diferente sobre el futuro del partido y que tienen un enemigo común, o dos. Por un lado, Donald Trump, al que no quieren esperar a ver derrotado en las urnas en 2020 sino destituido antes en un juicio político, y por otro, Nancy Pelosi, la veterana congresista que lidera el establishment demócrata que ve con recelo el poder que tiene el “escuadrón” en las bases liberales.

Los desencuentros entre Pelosi y el “escuadrón” son cada vez más públicos y notorios. Cuando Ocasio Cortez presentó su propuesta estrella llamada New Green Deal sobre cambio climático, la presidenta de la Cámara no pudo ser más irónica. “El sueño verde, o como sea que lo llamen, porque nadie sabe qué es, pero están a favor, ¿no?”. Y cuando Tlaib arengó a sus bases con el polémico “vamos a destituir a ese cabrón”, en referencia al jefe de la Casa Blanca, Pelosi tuvo que salir a leerle la cartilla.

El punto álgido de este choque de titanes tuvo lugar el pasado fin de semana, cuando Pelosi afeó a Ocasio-Cortez no haber apoyado una propuesta legislativa para destinar 4 mil 600 millones de dólares a resolver los problemas en la frontera. “Tienen su público ‘lo que sea’ y su mundo de Twitter, pero la realidad es que no tuvieron ningún seguimiento. Son cuatro y ésa es la cantidad de votos que obtuvieron”, dijo en tono mordaz al periódico The New York Times.