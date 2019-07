Juan Collado se deslinda de acusaciones de Bustamante

El abogado Juan Collado Mocelo, quien enfrenta una investigación en su contra, se deslindó de todas las acusaciones que le imputa Sergio Hugo Bustamante Figueroa.

En un comunicado, el abogado aseguró no conocer a Bustamante, quien inició la investigación en su contra, además de negar su participación en los hechos referidos.

“Niego categóricamente mi participación en los hechos que refiere el denunciante. No he cometido ningún delito y estoy seguro de que en el transcurso del procedimiento, se demostrará que las declaraciones del señor Bustamante son falsas y sus manifestaciones no tienen fundamento, expresadas con la única intención de obtener un beneficio económico que no le corresponde”, señaló Collado Mocelo.

La investigación que se lleva en su contra se debe a la compra de un inmueble, el cual adquirió mucho antes de que se convirtiera en presidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, lo que no tiene nada que ver con dicha institución y en la que supuestamente Bustamante afirma tener derecho.

“Quiero destacar que todos estos supuestos actos, sucedieron cuando yo no presidía el Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, ya que ocurrieron antes del 30 de abril de 2015, fecha en la que asumí la presidencia del consejo de dicha sociedad”, recalcó en su comunicado el abogado.

Por último, Juan Collado subrayó que Bustamante Figueroa ha cambiado sus versiones en distintas ocasiones, lo que pone en tela de juicio la veracidad de sus declaraciones.

“Resulta necesario informar a la sociedad mexicana que, a lo largo del tiempo, el señor Bustamante ha modificado conveniente y sustancialmente la versión de los hechos proporcionada en los procesos civiles en los que ha participado ante la autoridad del estado de Querétaro y de la Ciudad de México, lo cual seguramente ocultó a la Fiscalía General de la República”, concluyó Juan Collado.

ijsm