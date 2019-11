Rechaza PAN aprobar presupuesto "a salto de mata, dándole la espalda a la gente"

El Coordinador del PAN en el Senado, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que el PAN no será comparsa del Presidente Andrés Manuel López Obrador ni de Morena y expresó su rechazo a un Presupuesto centralista, clientelar, electorero, opaco, discriminatorio, que ignora a toda la población.

El PAN rechazó la intención de los diputados de Morena y sus aliados de aprobar el presupuesto 2020 en una sede alterna y advirtió que no convalidarán un presupuesto de más de seis billones de pesos “a salto de mata y a espaldas de la gente” pero sobre todo que daña la capacidad productiva del país, la seguridad, los órganos autónomos, la democracia, y a los gobiernos municipales y estatales.

“No podemos aprobar un Presupuesto de la Federación de más de seis billones de pesos a salto de mata, no podemos aprobar un presupuesto de más de seis billones de pesos a escondidas, no podemos aprobar un presupuesto de más de seis billones de pesos dándole la espalda a la gente, buscando sesionar a escondidas. Esto es inaceptable”, advirtió el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

En conferencia de prensa acompañado por los diputados del PAN, quienes portaban cartulinas con el hashtag #MorenaNoCumple, explicó que el presupuesto que se pretende aprobar el día de hoy daña a todos los sectores de la sociedad, porque en su elaboración no se tomaron en cuenta las propuestas de los campesinos y los demás sectores productivos, sino solo la instrucción presidencial de aprobarlo.

El Presidente del PAN reveló que para que no se le moviera ni una coma al proyecto, Morena pidió a los legisladores aliados que firmaran una carta compromiso en la que se obligan a aprobarlo, con lo cual, el Poder Legislativo claudica en su facultad de modificar el Presupuesto de Egresos y se rompe el equilibrio de poderes.

En ese contexto llamó a todas las organizaciones de la sociedad, gremios, sindicatos, profesionistas, jóvenes, estudiantes y a todas las familias a hacer un frente común para defender México y el manejo presupuestal.

“El Presupuesto del país es de todos, porque entre todos lo pagamos con nuestros impuestos”, indicó.

Por su parte, el Coordinador del PAN en el Senado, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que el PAN no será comparsa del Presidente Andrés Manuel López Obrador ni de Morena y expresó su rechazo a un Presupuesto centralista, clientelar, electorero, opaco, discriminatorio, que ignora a toda la población.

“Nosotros tenemos un sentido histórico de cara y de frente al país y queremos aprobar en la casa de las leyes el presupuesto, pero no así Morena, no así Presidente de la República. Y por eso no seremos comparsa ni vamos a convalidar acciones atropelladas contra los mexicanos”, sostuvo.

ijsm