Rechaza Torruco que construcción del Tren Maya impacte medio ambiente

El Secretario de Turismo, Miguel Torruco rechazó que el Tren Maya atente contra el Medio Ambiente en la zona del sureste donde va a pasar aunque evadió abundar sobre diversos cuestionamientos de los senadores que le insistieron en el impacto ambiental que tendrá uno de los proyectos insignias de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

De hecho pidió a los senadores que mejor le pidan la información sobre ese tema al titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, quien “trae todo el tema”.

“Que mejor él se los diga a profundidad para no caer en omisiones…”, aseveró.

Torruco fue cuestionado sobre diversos indicadores negativos que han impactado en una caída del turismo a México, entre ellos la violencia que azota gran parte del territorio nacional, pero el funcionario rechazó que esta ola de inseguridad afecte el flujo de turistas a nuestro país.

“No ha trastocado la actividad turística (del país)”, aseguró.

Contrario a ello, aseguró que la actividad turística en México se ha incrementado y prueba de ello es que en el primer semestre del año visitaron a nuestro país 21.1 millones de turistas internacionales lo que representó un incremento de 7 por ciento y 11 mil 915 millones de dólares de derrama económica.

De hecho Torruco aseguró que al cierre del sexenio México captará 53.3 millones de turistas y una derrama económica de 31 mil 600 millones de dólares.

Ello no obstante que aseguró que el gobierno ahora le apuesta al turismo social. “No puede haber paraísos turísticos con infiernos de marginación”, aseveró

Al reunirse con Comisión de Turismo que preside el senador Antonio García Conejo, Torruco adelantó que se gravará a las plataformas digitales que ofrecen servicio de hospedaje de manera particular como las de “Air B and B” y los recursos que se capten por estos servicios serán destinados a programas sociales.

Aseguró que actualmente no se reportan hasta 6 mil millones de pesos que entran por concepto de pago de hospedaje a través de las plataformas digitales.

TREN MAYA. Por otra parte anunció que en breve se llevarán a cabo las licitaciones para la nueva ruta turística del tren Maya la cual tendrá 16 estaciones y cruzará por 190 atractivos de alto impacto. Entre otras rutas pasará por Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, Escárcega, Palenque, Campeche, Mérida y Chichen Itzá.

Recordó que ya existe entre el 50 y 60 por ciento de derecho de vía y se respetará el paso de los animales en la construcción de la que calificó el gran proyecto sexenal en materia turística.

Cuestionado sobre la caída de cifras turísticas en lo que va de este gobierno, Torruco “difirió” de esas cifras y si bien reconoció que hubo una disminución de turismo estadounidense, sostuvo que poco a poco se recupera ese mercado.

“El tiempo va a juzgar si tuvimos éxito o no en materia turística, pero con 48 años en el ramo no me la voy a jugar”, estableció ante la lluvia de criticas por la caída turística y los cuestionamientos al tren maya.

ijsm