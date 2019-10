Reconoce Monreal presiones para elaborar dictamen sobre regulación de la mariguana

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que existen presiones para elaborar la iniciativa sobre la regulación del uso de la cannabis con fines lúdicos e industriales.

En entrevista, el senador estimó que no se podrá tener el dictamen para el jueves próximo, debido a las "voces encontradas" y porque los legisladores lo revisarán con serenidad.

“Hay voces encontradas, no, el jueves no (estaría listo). No, porque todavía estamos revisando. Estamos en el proceso de revisión, hay muchas presiones por todos lados, vamos a actuar con mucha serenidad y prudencia”, dijo.

Monreal Ávila dijo que esperarán a que las comisiones de Justicia y Salud dictaminen.

Al preguntarle si hay algún punto polémico, por parte de los senadores de oposición dijo:

"Esto del monopolio, o el mercado que pretende el Estado tener, a raíz de unas iniciativas, está en la discusión, un poco la iniciativa que se presentó en la Cámara detuvo todo el proceso que se venía llevando a cabo y estamos, también, en un proceso de análisis, serio".

El también coordinador de la bancada de Morena en el Senado confió en que se podría tener un dictamen, para presentarlo al pleno, antes del 24 de octubre, la fecha límite que tienen los legisladores para emitir dicha regulación, como resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En este punto, el senador explicó que el plazo es el día “24 ó 25, vamos a ver si lo podemos cumplir…”, y añadió que se tratará de evitar un desacato a la Suprema Corte.

ijsm