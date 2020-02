Registro oficial: 340 mil menores mexicanas son madres cada año

Sólo el 46% de las menores que salen de los servicios públicos de salud atendidas de su primer embarazo regresa a sus casas con un método anticonceptivo; del resto, 56% no aceptó un método de control de la natalidad, de éste, el 30% regresará al siguiente año con un segundo embarazo, señala Josefina Lira Plascencia, presidenta del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia.

[ Primera Parte ]

Después de varios años de lucha constante y de demostrarse a sí misma y a muchos de sus colegas que cuenta con la capacidad, la doctora Josefina Lira Plascencia, logró cristalizar uno de sus sueños más anhelados: llegar a la presidencia del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia (Comego), el más importante en nuestro país en dicha especialidad.

“Llegar a ser presidenta de este colegio, siempre fue mi sueño y trabajé mucho para llegar hasta aquí, después de 75 años de existencia del colegio, me convertí en la primera mujer en presidirlo”, comparte en entrevista con Crónica, sin poder ocultar una gran sonrisa de satisfacción en su rostro.

La doctora Lira Plascencia, quien además es la coordinadora de la Clínica de Medicina del Adolescente, del Instituto Nacional de Perinatología (INPer), “Isidro Espinosa de los Reyes”, detalla que la labor en el citado Colegio es un constante pensar, evaluar, imaginar, construir, planear actividades académicas de los profesionales de esa especialidad.

“Llegar a la presidencia no fue sencillo, hay que aprender a combinar muchas cosas, pero en definitiva, ha valido la pena …. (hace una pausa mientras confiesa), estoy casa desde hace 27 años con el mismo marido —sonríe ampliamente y agrega en tono de broma— lo aguanto y me aguanta… (carcajea un poco), tengo dos hijas preciosas de 25 y 23 años, ambas profesionistas, y siempre he trabajado en este maravilloso instituto (en Perinatología) en donde cumplo 28 años de labor”.

La doctora Lira Plascencia aprendió a organizarse para atender sin descuidar ninguna de las pasiones de su vida: su carrera, su familia y colaborar con el colegio que hoy preside. Aprendió a maximizar sus tiempos, con la plena convicción, como se lo enseñó a sus hijas: “cuando uno tiene un objetivo en la vida, lo puede llegar a lograr siempre y cuando te organices y tengas tesón por no abandonar tus sueños”.

Habla de su mayor interés en lo profesional: orientar a cientos de jovencitas menores de 16 años, que año con año llegan a Perinatología a atenderse por un embarazo. Cada día se atienden a 12 pacientes y al año se registran 300 partos.

El tema es de suma importancia si se toma en cuenta que datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018, indican que ese año se reportó una tasa de fecundidad de 70.6 nacimientos por cada mil mujeres, y se estima que al año se registran 340 mil nacimientos en menores de 19 años.

La doctora Lira Plascencia, advierte que sólo el 46 por ciento de las niñas que salen de los servicios públicos de salud atendidas de su primer embarazo regresa a sus casas con un método anticonceptivo; situación lamentable, si se considera que del porcentaje restante, 56 por ciento no aceptó un método de control de la natalidad, de este universo el 30 por ciento regresará al siguiente año con un segundo embarazo.

En el INPer, aclara, la aceptación a los anticonceptivos después del primer parto es del 92 por ciento, “ese 8 por ciento sin método, es porque de plano son niñas muy chiquitas, son las que son víctimas de abuso sexual, pero en general nosotros trabajamos fuerte en ello, porque es lo que corresponde al médico: brindarles información”.

En la presente administración, subraya, se trabaja decididamente en el rumbo ya trazado, y sólo se hacen algunos ajustes, ya que prevenir el embarazo adolescente, afortunadamente en este sexenio sigue siendo, como es necesario, una prioridad.

La estrategia, estima, debe ir dirigida a los 28 millones de adolescentes que hay en el país, y de los cuales el 23 por ciento, es decir 6 millones 440 mil jóvenes ya tienen relaciones sexuales, con una edad promedio de entre 15 y 16 años.

Todas y todos estos jovencitos que llegado el momento tendrán relaciones sexuales, como los que ya iniciaron, considera, deben saber que pastilla, dispositivo, implante, inyección, parche, todos estos métodos bien utilizados evitan el embarazo de manera efectiva, “pero el único que evita las infecciones de transmisión sexual es el condón, además de que los anticonceptivos no van a causar esterilidad, las que lo causan son precisamente las enfermedades de transmisión sexual”.

INFORMAR ANTES DE LOS 15 AÑOS. Lo ideal sería poder llegar a los jovencitos al menos tres años antes de que cumplan los 15 o 16 años, que es la edad promedio en la que están iniciando su vida sexual y que para entonces ya cuenten con información veraz acorde a sus edades y no dejar que todo lo aprendan a través de internet, que puede ser muy bueno para unos temas, pero no para todo, como estos asuntos.

La doctora Josefina Lira recuerda que en el Instituto de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”, hace una década se comenzó a impartir talleres de salud reproductiva para niños y jóvenes, abiertos a todo público, en los que se brinda la información necesaria para que niños y jovencitos entiendan y sepan la importancia de protegerse cuando, llegado el momento, inicien su vida sexual.

“También se convierte en un taller de aprendizaje para los padres y madres que no saben o no se atreven a hablar de estos temas con sus hijos”. Este año, se impartirán, en julio y diciembre, en día sábado, justo al terminar las clases en educación básica para que los papás puedan llevar a sus hijas e hijos, comenta.

Se abordarán temas de violencia en el noviazgo, alimentación, métodos anticonceptivos “específicamente la píldora del día después, que es lo que más utilizan las adolescentes y la manera correcta de utilizar un condón”, y no, enfatiza, este aprendizaje no es ser permisivo, es prepararlos para que su futuro pueda ser más sano y más prometedor.