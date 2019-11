Regresa autobús a Chihuahua sin su pasajero del asiento 17, don Leo, de 74 años

El camión que trasladó a 30 integrantes de El Barzón de Chihuahua hacia la Ciudad de México, la madrugada del domingo pasado, para bloquear la Cámara de Diputados, la noche de ayer emprendió el regreso hacia el estado norteño, pero con 29 pasajeros, el asiento 17 estaba vacío. Los compañeros de lucha dejaron en la capital del país a Leopoldo Domínguez, de 74 años, en calidad de desaparecido.

Don Leo fue visto por última vez el pasado miércoles, alrededor de las nueve de la mañana, cuando el hábito y el gusto por acompañar sus alimentos con picante o chiles lo hizo desplazarse de su campamento en compañía del joven Marco Luis en busca de una lata de jalapeños.

Marco aceleró el paso y perdió de vista a Leopoldo —que viajó sin familia del municipio de Animiquipa— en una de las bocacalles de la larga calle Zapata, donde se ubican los principales accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Ayer, cuatro mujeres, vecinas que viajaban con él, buscaron en una larga caminata por tercer día consecutivo que las autoridades del gobierno de Claudia Sheinbaum y de la alcaldía de Venustiano Carranza les ayudaran a registrar el correspondiente reporte. No obtuvieron el apoyo. Por el contrario, se toparon con negativas y enredos burocráticos y los enviaron más lejos de los límites de donde desapareció Leopoldo que llegó a la ciudad a protestar porque desde hace dos años no recibe el apoyo de 19 mil pesos anuales para sus 17 hectáreas que le daba Procampo.

En Venustiano Carranza les insistieron que acudieran a un módulo del Metro, ubicado cerca de la estación Candelaria.

“Allí no encontramos nada, y ya íbamos con Marco Luis, quien fue la última persona que vio a don Leopoldo, a nuestro amigo”, dice a este diario Consuelo Ortiz, vecina de este anciano agricultor, quienes viven en el ejido de Benito Juárez, Animiquipa, Chihuahua.

Cansadas de no obtener nada de las autoridades, pidieron al diputado Eraclio Rodríguez, de Morena, el apoyo.

“Pensamos que él podría hacer más”, comenta Consuelo. Pero el diputado se mantuvo este viernes cerca de los legisladores Mario Delgado y Alfonso Ramírez Cuéllar, que discutían reasignaciones de recursos con la Secretaría de Hacienda.

El Yaco, como conocen ellas Eraclio Rodríguez, dice que ya su licenciado estaba viendo qué hacer para localizar a don Leopoldo.

El diputado chihuahuense apareció en el campamento después de laa 18:00 horas. Les llevó la buena noticia a los integrantes de El Barzón, menos a uno, porque está desaparecido, de la lucha y victoria que logró con la bancada de Morena: “Habrá subsidio y financiamiento para los agricultores y productores”, y con fotos, aplausos y abrazos celebró.

Este diario le preguntó al legislador cuál es su compromiso para hallar con vida, y pronto, a Leopoldo Domínguez Camacho, con más de 48 horas de extravío.

Dijo que su equipo ya lo estaba viendo. Que él se hacía cargo.

Luego indicó que su plantón ya podía ser levantado para regresar a Chihuahua.

Crónica preguntó a las mujeres que si se irían sin su amigo. Entonces, acordaron que Marco Luis se quedara para dar con el paradero de la persona que él vio por última vez.

El joven recibió de Hernán Hernández, “un rico agricultor”, dos mil pesos en efectivo y 500 más de otro hombre para rastrear a don Leopoldo.

En el camión de regreso a Chihuahua, el asiento número 17 iba vacío. Sólo estaba un morralito con apenas algunas pertenencias que regresan sin dueño.