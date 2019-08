Remesas caen en junio 0.7% a tasa anual

En junio de este año, ingresaron al país tres mil 119 millones de dólares por concepto de remesas, monto inferior en 0.7% respecto a igual mes de 2018, su primera caída a tasa anual desde marzo de 2016.

El Banco de México (Banxico) informó que de enero a junio de 2019 las remesas a México sumaron 16 mil 645.7 millones de dólares, monto histórico para dicho mes desde 1995, con un incremento de 3.70% respecto a igual periodo de 2018.

La información del Banxico muestra que la caída de las remesas en junio pasado fue resultado de 9.2 millones de operaciones con un crecimiento anual de 1.6%, y un monto promedio por remesa de 336 dólares, con una baja de 2.0 por ciento anual.

De enero a junio de este año se efectuaron 52.46 millones de operaciones, con un avance de 3.0% anual, por un monto promedio de 321 dólares, cifra ligeramente superior en 0.6% respecto al primer semestre de 2018.

En comparación mensual, en junio, el monto de las remesas (tres mil 119 millones de dólares) fue superior en 4.3% respecto a mayo pasado.

Dicho comportamiento se debió a que en junio las operaciones bajaron 6.5% respecto a las de mayo pasado, y la remesa promedio aumento 4.3% con relación al mes previo.

Grupo Financiero Banorte precisó que el monto de las remesas en junio de 2019, de tres mil 119 millones de dólares, es favorable en términos absolutos, pues sólo se encuentra 82 millones de dólares por debajo del máximo histórico mensual de mayo.

No obstante, la cifra representa un retroceso de 0.7%, el primero desde marzo de 2016, impactado por un efecto de base negativo, refirió en un análisis.

En particular, agregó, en junio de 2018 se dieron a conocer noticias sobre la política de separación de familias por parte del gobierno estadunidense, lo cual detonó un flujo mayor al promedio (creciendo 23.1% anual en ese periodo).

“El reporte confirma nuestra visión de que las remesas continuarán creciendo a un ritmo más moderado. No obstante, éstas permanecerán como un apoyo clave para el consumo doméstico”, anticipó.