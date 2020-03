Reportan balacera en Torre Diana

Un tiroteo cerca de la Torre Diana, en Río Missisippi y Río Lerma, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, dejó a una persona lesionada.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el ataque ocurrió porque un elemento de esta corporación frustró un asalto a una persona de origen ruso de 50 años, que salía de una casa de cambio en la calle Río Mississippi.

La SSC señaló que el oficial se percató que un hombre con un arma de fuego en la mano, amagaba al conductor de un automóvil, por lo que le indicó que bajara el arma utilizando los comandos de voz.

Los asaltantes dispararon al policía, quien repelió la agresión; un conductor de servicio de taxi que transitaba por el lugar resultó herido.

De estos hechos, el pasajero de un vehículo de servicio Uber, que se encontraba detenido por el semáforo, resultó con un rozón de bala en la mejilla del lado izquierdo, por lo que de inmediato se solicitaron los servicios de emergencia.

Paramédicos que acudieron al lugar, lo diagnosticaron con escoriación en mejilla, y para su atención médica definitiva, fue trasladado a un hospital.

En tanto, el agresor también resultó herido y huyó a bordo de una motocicleta, por lo que efectivos de la SSC, en coordinación con personal del Centro de Comando y Control C2, realizan su búsqueda.

Estoy en Torre Diana. Acaban de sonar disparos. Me acaban de pedir que me tire al piso y me proteja. Estoy temblando. QUE ESTÁ PASANDO EN MÉXICO, QUÉ CARAJOS ESTÁ PASANDO pic.twitter.com/7NizE1Pf2g