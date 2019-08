Reportan saldo blanco durante marcha de campesinos

Luego de las movilizaciones reportadas a lo largo del país en el marco del 140 aniversario del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, no se reportaron detenciones o decesos durante el paso de los manifestantes, además de que no se reprimió ningún acto de expresión en el país.

Aunque no hubo destrozos, resaltó la ausencia del Agrupamiento de Granaderos, mismo que desapareció para reubicar a los agentes en otros sectores y así asignarles otras funciones, además de brindarles capacitación, de acuerdo al Se retario de Seguridad de la CDMX, Jesús Orta.



Según comentan integrantes de los diferentes movimientos campesinos que marcharon en la CDMX, en años anteriores eran los propios granaderos quienes les impedían el paso e incluso había enfrentamientos con ellos, sin embargo este año no fue el caso.



Incluso, Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) llegaron a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) e instalaron un campamento, dado que al inicio de este sexenio fueron retiradas las vallas que impedían el acceso de manifestantes a las inmediaciones del recinto.



A pesar de que en días recientes se han instalado mesas de trabajo con estas organizaciones de campesinos, ellos se oponen a que los apoyos sean entregados directamente a los productores y no a las organizaciones como se hacía en años anteriores, lo cual obedece a la instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Se espera que este plantón sea retirado la noche del viernes, de acuerdo con los mismos integrantes de la UNTA, quienes solicitan una reunión con autoridades.