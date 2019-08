Resultado en Panamericanos no es de la 4T, indica medallista

Guillermo Ruiz aseguró que este resultado histórico no se debe a la Cuarta Transformación ni a ningún gobierno, pues los deportistas “siempre han sido olvidados”.

“Los atletas no comenzaron su preparación este 1 de diciembre. Somos resultado de años de trabajo”, señaló el atleta Guillermo Ruiz.

Pocas horas después de que la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, entregara al presidente Andrés Manuel López Obrador una “medalla” por el apoyo a los atletas que asistieron a los Panamericanos, el atleta y medallista, Guillermo Ruiz, aseguró que este resultado histórico no se debe a la Cuarta Transformación ni a ningún gobierno, pues los deportistas “siempre han sido olvidados”.

“Este resultado histórico, nos pone muy felices a todos los mexicanos, pero este resultado en Lima no se dio gracias a la Cuarta Transformación, no se dio gracias a ningún gobierno, no se dio gracias a ningún partido político”, sostuvo.

Durante un foro que se realizó en el Senado para conmemorar el Día Internacional de la juventud, Ruiz recalcó que “ninguna medalla” y ningún atleta que participó en estos juegos Panamericanos empezó su preparación con el inicio de este gobierno, que arrancó el 1 diciembre bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, sino que es producto de años de esfuerzo de los propios deportistas y sus familias.

“Déjenme decirles que ninguna medalla, ningún atleta participante en estos Juegos Panamericanos, empezó este primero de diciembre, las medallas y los atletas son el resultado de años de preparación, este resultado histórico en Lima es el resultado del esfuerzo de las familias, de los patrocinadores y de nosotros los deportistas que lo damos todo a todo, día a día, sin el apoyo de cualquier gobierno, hemos sido olvidados siempre”, reprochó.

Ante senadores y especialistas, e l atleta aseguró que los deportistas mexicanos están un “poco decepcionados” por el recorte al presupuesto para el deporte que realizó este gobierno luego de que en el 2011 se les otorgó un presupuesto de 4 mil millones, mientras que en este 2019 sólo se les asignaron 2 mil millones de pesos.

“Teníamos esperanza con la llegada de Ana Gabriela Guevara, porque ella era deportista, y ahora , con la Cuarta Transformación estamos en la incertidumbre”, acusó. En ese sentido exigió a la titular de Conade, tomar conciencia del cargo que tiene y le recordó su pasado como deportista, por lo cual le demandó reconsiderar lo relacionado a la becas para deportistas que redujo o canceló a varios deportistas.

“Ella sabe a lo que nos referimos, que corrija la entrega de becas”.