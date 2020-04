Reviran empresarios y BID a AMLO sobre financiamiento a Mipymes

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) reviraron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que el acuerdo que alcanzaron por un monto de 12 mil millones de dólares para financiar empresas por la crisis por coronavirus cuenta con el respaldo de la Secretaria de Hacienda pero solo como accionista de ese organismo internacional y como autoridad máxima financiera en el país pero no implican recursos ni deuda pública para México, pues es una operación privada.

“Es impreciso decir que Secretaria de Hacienda avala la operación, porque no es así, es muy diferente decir que lo está respaldando como accionista del BID y dos como autoridad máxima financiera en el país, pero esto no quiere decir, y lo reitero, no hay aval crediticio alguno, no hay recursos del gobierno, del sector público, no se incrementa la deuda en ningún sentido para este programa, es de estrictamente de operación privada”, detalló el presidente del CMN, Antonio del Valle

“México es accionista del BID y como accionista, da el visto bueno”, explicó por su parte el representante del BID en México, Tomás Bermúdez quien reveló que las autoridades hacendarias reconocieron que es una buena iniciativa a la cadena de valor para enfrentar estar crisis.

En ese sentido, Del Valle consideró un “mal entendido” del Presidente López Obrador la posición de la Secretaria de Hacienda de que presuntamente fungió como aval del gobierno federal en esta operación que comprometió recursos por 12 mil millones de dólares para financiar proveedoras de las grandes empresas a través del mecanismo de factoraje, a fin de evitar su quiebre por esta emergencia sanitaria y económica por el COVID pues esa dependencia solo dio el “visto bueno” como accionista que es del BID.

“El presidente tuvo un malentendido, y venia de la pregunta que le hicieron en que si estaba de acuerdo en la que la Secretaria de Hacienda avalara este tipo de operaciones. Por supuesto que la Secretaria de Hacienda no está avalando en términos crediticios solo como accionista del BID”

Con ello, el programa crediticio de apoyo a las empresas que alcanzaron el CNM y el BID se mantiene firme porque es una operación entre privados y aunque tiene el visto bueno de la Secretaría de Hacienda por ser accionista del organismo internacional, “no hay aval crediticio ni endeudamiento del gobierno”, coincidieron ambos personajes.

YA ESTABA FUNCIONANDO. De hecho, Del Valle explicó que ese programa de factoraje ya estaba funcionando en México, aunque con un monto mucho menor que tan solo ascendía a 400 millones de dólares contra los 12 mil millones de dólares que hoy se comprometieron para enfrentar esta crisis económica por el COVID.

havh