Rinden culto al Día de Muertos en el teatro con Los cuentos de La Catrina

La noche del 2 de noviembre, la familia Martínez recibe la visita de “La Catrina Mexicana”, embajadora mundial de las tradiciones de Día de Muertos, quien llega para celebrar con ellos esta fecha tan especial, pero antes de que se cierre el portal que conecta el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, se cuela “Mr. Treat”, embajador de las tradiciones de Halloween, quien viene a compartir en esta cena sus cuentos de terror.

A pesar de las preocupaciones de papá por los problemas de su trabajo y la prisa de mamá por darse un baño de agua caliente, La Catrina inicia la celebración revelando el misterio detrás de las calaveritas literarias, pero todo se complica cuando uno de los cuentos de Mr. Treat cobra vida y se hace presente “El Fantasma del Tiempo Perdido”, provocando un inesperado cambio de planes para la celebración del Día de Muertos.

Si la familia Martinez, con la ayuda de La Catrina y Mr. Treat, logran reactivar la fuerza de su imaginación descubrirán que el Día de Muertos es la celebración ideal para reunirse y crear recuerdos que duren para toda la eternidad.

De esta forma es como arranca la tercera temporada de Los cuentos de la Catrina, bajo la dirección de Laura Luz, quien decidió renovar y sumarse a la innovación con esta propuesta. Andrea Torre, Miguel Conde, Hamlet Ramírez, María Perroni y más, son parte del elenco que abrirá el telón de 5 de octubre al 3 de noviembre en el Teatro Milán.

“Venimos con un elenco reforzado, por lo que es bueno combinar estas historias, cada persona le da su toque especial. La catrina es un símbolo que existe en el país y qué mejor forma de recordar nuestras tradiciones, que con este tipo de homenajes y propuestas teatrales”, mencionó su directora.

Una historia que año con año, ha ido en busca de mantener vivas las tradiciones que enaltecen el Día de Muertos, además de rendir un tributo a todos aquellos que ya no están, por lo que consideran, es una de las tradiciones más emblemáticas de los mexicanos.

“Todos ponemos ofrendas, y hacemos todas estas tradiciones que como buen mexicano existen, qué rico es poder interpretar algo o alguien que nos deje este bello mensaje de nuestros seres queridos. El teatro nos da la posibilidad de contar muchas historias”, mencionó Andrea.

Señalaron que la historia será básicamente la misma, pero la escenografía cambiará por completo, adaptándose a las nuevas tecnologías, asimismo; la música y los vestuarios, serán parte importante.

Iker Madrid, encargado de la música expresó, “es muy enriquecedor llevar el sonido con las interpretaciones arriba del escenario, creo que somos dichosos de poder seguir con este culto y tener una forma de recordarlo más allá de una fotografía o un recuerdo, sino endulzar el oído y vislumbrar con aquellos trajes y esa escenografía que a más de uno cautivará”.

“La historia es para toda la familia, no sólo infantil, pues tocamos diversos temas como: la unión familiar, las tradiciones que se viven en esas fechas; desde ir al mercado y comprar las cosas para la ofrenda, las veladoras, la flor de cempasúchil, entre otras cosas; también se habla del Halloween, el cual me parece bien que se disfracen, pero para mí, el 2 de noviembre es un día para ir a celebrar a nuestros muertos a los panteones, ya que gracias a ellos estamos aquí. Y creo que no hay que ver a la muerte como algo feo, pues todos tarde o temprano iremos para allá”, concluyó la actriz Andrea Torre.