Rinden homenaje a Barry White con Let The Music Play

Let The Music Play es el nombre del tributo a Barry White que este 12 de julio llegará al Foro 2 Totalplay en Polanco. La producción del evento corre a cargo de Creaxión Producciones, quienes cuentan ya con treinta años produciendo eventos a nivel nacional. En conferencia de prensa la directora, Flor Quezada recalcó puntos importantes que caracterizan al show:

“No sólo tomamos proyectos por interés económico. Nos inmiscuimos en producciones que sabemos nos van a despertar un amor profundo, de los cuales nos vamos a ena­morar en el proceso. Este tributo y homenaje a Barry White es ejemplo de ello, y el resultado final hablará por sí sólo”, dijo.

La música de Barry White y su leyenda son un legado perpetuo dentro de la cultura pop, sin embargo, dedicarle un homenaje que brinde justicia a la música que &B entregó al mundo tiene un grado de complejidad importante:

“En el mundo no hay ningún tributo de estas características, sin duda porque implica un esfuerzo monstruoso de montar musicalmente hablando. La idea inicial era hacerlo con sólo seis músicos en vivo, lo cual,fue escalando hasta que llegamos a los dieciséis músicos en escena. Todo para rendir un tributo como es debido a alguien como lo fue Barry White”, declaró el productor musical y baterista, Christian Del Razo.

Una de las características dentro de la música de Barry White es sin duda su peculiar timbre de voz; que resuena, grave y profundo, pero gentil a la vez. Ese elemento tan peculiar recae en Marco Pacheco, quien posee ese mismo re­gistro de voz tan peculiar y quien se ha inmiscuido de manera íntima en la carrera de aquel coloso de la música.

“Tengo una relación bastante íntima con la música del señor White. Yo empecé cantando en un coro de iglesia, casi como todo el mundo. Pasé gran parte de mi juventud cantando música mexicana, hasta que mi hermano ma­yor me presentó la música de ­Barry cuando tenía 24 años. Quedé sorprendido al darme cuenta que podía cantar esas canciones. Así fue como inicié un romance artístico con él que me ha llevado hasta aquí”, agregó.

Un evento imperdible que inclui­rá piezas clásicas del cantante norteamericano como: “Let the music play”, Can’t get enough of your love, babe” y “Love’s Theme, por mencionar algunas.