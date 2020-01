Rinden homenaje a José García Ocejo con exposición en el Museo de la Ciudad

El Museo de la Ciudad de México presenta la exposición Los últimos cuadernos de José García Ocejo a un año de su fallecimiento. La muestra reúne una combinación de poesía con pintura de por lo menos 40 obras que el pintor veracruzano realizó hacia el final de su vida.

“Esto es obra de los últimos tres años del pintor José García Ocejo. En los dibujos con bolígrafos y óleos volvieron a surgir los colores y las temáticas de su estética. Mi padre falleció haciendo lo que le gustaba, pintando”, señaló en conferencia de prensa su hija Mercedes García Ocejo.

“Cuando mi padre comenzó a perder salud —añadió— nos dimos cuenta de que ya no pintaba con la misma energía porque su cuerpo ya no le respondía igual, entonces sentí el impulso de regalarle unas libretas, así como plumas de colores y pequeños pómulos de óleos.

“Así fue como empezó a crear estos dibujos que componen el amplio y extenso mundo de José García Ocejo. Hay desde una cuestión muy animalesca donde siempre hay un acompañamiento de la naturaleza, hasta los temas que siempre pintó como el romanticismo y la admiración por los grandes personajes de la pintura”.

Crear arte le ayudó a sobrellevar su vejez, añadió. “Dibujar hizo que inmediatamente cambiara su estado de ánimo, dejó de aburrirse y ocupó su energía en recrear la estética que siempre había estado en él y en su pintura”.

Respecto a la poesía que plasmó García Ocejo en sus libretas, su hija destacó que el pintor se divertía jugando con las palabras. “Cuando ibas a visitarlo inmediatamente te platicaba de sus cuadernos, te enseñaba sus dibujos y te leía sus poemas. A nivel de la vejez, me pareció bonito que encontrara un motivo para ilusionarse porque la vida no es fácil para nadie”

José María Espinasa Yllades, director de la Red de Museos de la Ciudad de México, destacó que la exhibición Los últimos cuadernos de José García Ocejo es un homenaje que el Museo de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura local le rinden a uno de los maestros de la pintura que aportó de manera significativa a la cultura nacional.

“Nos encontramos con tres o cuatro cuadernos donde a veces dejaba hojas en blanco o ponía algún recado como: no se me olvide pedir que me compren tintura; sin embargo, él asumió que dibujar en estas libretas era un gesto de sobrevivencia a su vocación, así fuera con un bolígrafo o un plumón, él iba a seguir pintando”.

ARCHIVO. Mercedes García Ocejo aseguró que existe un acervo importante que se compone de documentos, fotografías, material iconográfico y obra, el cual una parte conservará la familia y el resto se donó a la Universidad Veracruzana, institución que exhibe una retrospectiva de su obra en la galería Ramón Alva de la Canal.

Asimismo, explicó que la obra que se encontraba en el Museo de Córdoba fue trasladada a Orizaba para no ponerla en riesgo por condiciones climatológicas. “Había que cuidar la obra. Cuando las condiciones de salvaguarda no son las óptimas, la mueves”, no obstante, aclaró que las piezas siguen bajo el resguardo del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC).

► La muestra Los últimos cuadernos de José García Ocejo permanecerá abierta al público hasta el primero de marzo del 2020 de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas. El reciento se ubica en Pino Suárez 30, Centro Histórico.