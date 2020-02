“La violencia en la UNAM se normalizó y las autoridades han sido omisas”: Pablo Gómez

Durante el posicionamiento de las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados sobre el conflicto que vive la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el morenista Pablo Gómez señaló que el acoso, el hostigamiento y otras formas mucho peores de violencia de género en la UNAM son algo que ha existido durante mucho tiempo y, desgraciadamente, se normalizó.

El legislador agregó que esas prácticas contra las alumnas se volvieron una cotidianidad en la vida de la institución, y advirtió que no es la única que padece este problema, pero en este momento estamos hablando de esa institución.

El exprecandidato al gobierno de la Ciudad de México acusó a que las autoridades de la máxima casa de estudios han sido, en torno a estos temas de violencia, en su mayor parte omisos, porque los directores de las escuelas y facultades, que son las autoridades que deben investigar y sancionar esas conductas, de acuerdo con la legislación universitaria, sin menoscabo de aquellas denuncias al Ministerio Público que deben hacerse por parte de las víctimas con el auxilio de la propia autoridad universitaria, esos directores no quieren, no quieren funcionar como autoridades.

“El asunto ha caído en un enorme vacío. La universidad sufre un vacío. Los actos de violencia que hubo hace un par de días en la universidad ocurren con cierta frecuencia, no solamente ahí sino también en el centro de la ciudad. Pero no son el problema, no son el problema. El problema es la violencia de género que hay en la universidad. Y llamamos a las autoridades a dar las respuestas correctas desde el punto de vista del contenido y de la forma. Porque ha habido muchas promesas incumplidas”, expuso en tribuna.

Lamentó que la paralización de diversos planteles, pero dijo que más se lamenta que no haya el entendimiento universitario y democrático que corresponde a esa casa de estudios.

En tanto, el panista Marco Antonio Adame Castillo repudió la violencia como método de lucha y exigió el respeto a la autonomía de la UNAM, pues ampararse de las demandas de las mujeres para realizar actos violentos es inaceptable, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que se investiguen los hechos de violencia en la UNAM, y “si hay mano güera o morena”, ésta debe salir de la institución.

El pleno camaral dio 396 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones a favor del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se pronuncia para que la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México establezca el diálogo constructivo para la solución de los problemas que enfrenta la máxima casa de estudios. Comuníquese.

En el PT señalaron que las 23 demandas de los estudiantes son legítimas y en su mayoría relacionadas con el acoso sexual. Asimismo, se exigió al rector de la UNAM encabezar el diálogo que dé solución al conflicto a fin de evitar cualquier tipo de complicidades. “Este diálogo deber ser público”, expresó Gerardo Fernández Noroña.

El pleno de la Cámara de Diputados pidió que la comunidad universitaria y sus autoridades mantengan en todo momento la disposición al diálogo constructivo, inclusivo y abierto que permita atender las denuncias y demandas legítimas de las y los jóvenes sobre la prestación adecuada de servicios.

Asimismo, garantizar la seguridad a la comunidad universitaria, el cese de la violencia de género y que el diálogo sea al mismo tiempo el instrumento esencial para normalizar las actividades académicas en la UNAM, patrimonio de las y los mexicanos.

El acuerdo de la Jucopo resalta que la UNAM tiene más de 356 mil estudiantes en media superior, licenciatura y posgrado; en bachillerato, 113 mil alumnos; en licenciatura, 214 mil, y a nivel posgrado, 30 mil, por ello los legisladores hicieron un llamado a las autoridades universitarias a continuar con el diálogo y, sobre todo, a encontrar junto con la comunidad estudiantil, soluciones de fondo con el objetivo de atender las demandas legítimas de un cese a la violencia de género y condiciones de seguridad. También llamó a todas las fuerzas políticas para que se siga respetando la autonomía de la universidad.

havh