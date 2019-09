Roban inodoro de 1.12 millones de euros

Un inodoro de oro de 18 quilates fue sustraído la pasada madrugada de Blenheim Palace, la mansión en la campiña inglesa donde nació el ex primer ministro británico Winston Churchill, ha confirmado este sábado la Policía.



Un hombre de 66 años ha sido detenido en relación con el robo del váter, valorado en 1 millón de libras (1,12 millones de euros) y que formaba parte de una exposición del artista conceptual italiano Maurizio Cattelan.



La Policía de Thames Valley, que fue alertada a las 3.57 GMT, dijo que el hurto del inodoro, que estaba conectado a las tuberías y era usado por el público, "ha causado daños graves y un escape", lo que ha motivado el cierre provisional de la mansión situada en Woodstock (condado de Oxfordshire).



Los agentes consideran que los autores del delito, en el que no hubo heridos, pudieron "actuar en grupo y haber usado al menos dos vehículos".



"La pieza de arte no ha sido aún recuperada pero efectuamos una investigación exhaustiva para hallarla y llevar a los responsables ante la Justicia", declaró la inspectora Jess Milne.



La dorada escultura satírica de Cattelan, titulada "America", se mostró por primera vez en el Guggenheim de Nueva York en 2016, donde también podía ser usada por los visitantes, y después el museo se la ofreció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



El llamado palacio de Blenheim, del siglo XVIII y donde aún residen los descendientes del antiguo dirigente conservador, es patrimonio de la humanidad y una de las atracciones turísticas del Reino Unido.

ijsm