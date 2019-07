Rommel luchará por su primera presea en Gwangju

Rommel Pacheco disputará la final de trampolín 1m, en los Campeonatos Mundiales de Natación que se celebran en Gwangju, Corea del Sur. El yucateco fue el único de los cuatro clavadistas mexicanos que avanzó de los cuatro que tuvieron acción en la primera jornada, y estará en la lucha por las preseas la madrugada de este domingo.

Asimismo, el dueto de natación sincronizada integrado por Nuria Diosdado y Joana Jiménez también se clasificó a la final de rutina técnica.

En la alberca Yeomju Gymnasiun de Gwangju, Pacheco avanzó en el cuarto lugar a la final del trampolín de 1m, tras sumar 390.40 puntos en el total de sus seis ejecuciones. Jahir Ocampo se instaló en el lugar 21 con 324.20 unidades y se quedó en las preliminares.

Los chinos Zongyuan Wang (429.40) y Jianfeng Peng (410.80), así como el coreano Haram Woo (396.10) encabezaron la eliminatoria de los 12 mejores saltadores de un total de 44 que participaron.

“Estoy contento, hoy (ayer) es mi cumpleaños (33) y paso a la final en cuarto lugar. Ahora a esperar el resultado de la final, el cual también espero sea bonito, sostuvo el yucateco, quien destacó que el nivel de competencia es bastante fuerte con clavados bastante complicados “no es mi prueba, así que estoy contento con el resultado”.

En los Mundiales de Natación Barcelona 2013 Rommel en pareja con Jahir Ocampo ganó presea de bronce en trampolín 3m sincronizados.

Con 25 años tirando clavados Rommel abundó, “sigo compitiendo, dando resultados, demostrando que estamos en buen nivel y no hay mayor orgullo que representar a México”.

NO AVANZAN MELANY Y ARANZA. En el trampolín de 1m femenil Melany Hernández se quedó a un lugar y a .6 décimas de calificar a la final. Después de cinco saltos concluyó en el sitio 13 3 con 231.95 puntos. “Nunca me había quedado tan cerca de una final”, comentó. En cuanto a la juvenil Aranza Vázquez terminó en el lugar 18 con 217.50 puntos y se despide de Gwangju, mientras que a Melany aún le falta competir en trampolín de 3m sincronizados al lado de Paola Espinosa.