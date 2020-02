Rory McIlroy, figura del WGC-Mexico Championship

El momento esperado para ver jugar a los mejores golfistas del mundo llegó de nuevo al Club de Golf Chapultepec, donde a partir de este jueves siete jugadores del Top Ten mundial entrarán en acción en el WGC-México Championship, el segundo torneo de clase mundial en lo que va de la temporada 2019-2020 del PGA Tour.

Será la primera vez que se contará con dos mexicanos, luego de tres ediciones de este certamen en la Ciudad de México. Abraham Ancer, quien se lo ganó por derecho propio al colocarse entre los 30 mejores en la pasada edición de la FedEx Cup y Carlos Ortiz, quien recibió una invitación especial, al ser el segundo mejor mexicano en el ranking mundial.

El field de estelares lo encabeza el norirlandés Rory McIlroy, actual número uno del planeta, y quien en la edición pasada se convirtió en el favorito sentimental del público, pero fue superado en el último recorrido por el estadunidense Dustin Johnson.

Además de Rory y el campeón defensor Johnson, actual número cinco del mundo, el Top Ten mundial lo complementan el español Jon Rahm (3), el estadunidense Justin Thomas (4), el australiano Adam Scott (7), y los estadunidenses Webb Simpson (8) y Xander Schauffele (10).

Los grandes ausentes del Top Ten son los estadunidenses Brooks Koepka (2), Patrick Cantlay (6) y Tiger Woods (9). Woods se bajó de último momento, al argumentar que no estaba preparado para jugar a la altitud de la Ciudad de México (2,250m sobre el nivel del mar. Además tuvo un bajo desempeño el reciente fin de semana en The Genesis Invitational que se jugó en Pacific Palisades, California.

Otro de los ausentes es Phil Mickelson, ganador del WGC-Mexico 2018, actual número 58 del planeta y quien no habría podido entrar de manera directa al certamen, ya que sólo podrían hacerlo los mejores 50 del planeta, más los que reciben un sponsor exemption.

¿A QUIÉN SEGUIR? Las preferencias van desde seguir a los golfistas colocados en el Top Ten, o al jugador del momento.

Sin lugar a dudas, Abraham Ancer y Carlos Ortiz serán de los que contarán con más seguidores por ser locales. El de Reynosa, Tamaulipas, ha estado subiendo como la espuma en el ranking mundial. Llega instalado en el sitio 29, su máximo logro desde que se convirtió al profesionalismo, y tras alcanzar el sitio 43 en The Genesis Invitational, el pasado fin de semana.

La altitud de la Ciudad de México no le sienta bien a Ancer, pero con una temporada más de experiencia, el tamaulipeco tendrá que controlar la presión de su público que le quiere ver alzar un título en el PGA Tour.

Para hacer más emocionante la presencia de Ancer en las dos primeras rondas, compartirá grupo con el defensor del campeonato Dustin Johnson y el italiano Francesco Molinari.

Carlos Ortiz, también viene de un desempeño aceptable en The Genesis Invitational, torneo en el que llegó a estar en el Top Ten, pero al final concluyó en el sitio 23 de la clasificación.

Adam Scott se presume será otro de los grandes animadores del WGC-Mexico Championship, viene motivado tras ganar The Genesis Invitational. Scott compartirá grupo en las rondas 1 y 2 del evento con Carlos Ortiz y el español Jon Rham.

¿SERÁ AHORA EL MOMENTO DE RORY? La presencia de Tiger Woods en el WGC-Mexico Championship 2019 robó reflectores, pero eso no fue impedimento para que Rory McIlroy se ganara el afecto de muchos mexicanos, en particular de niños, algunos hasta lloraron de no verlo levantar el título en ese entonces, en el que ocupó el segundo sitio, detrás de Johnson, quien le sacó cinco golpes de diferencia.

Esta vez sin Woods, Rory llega como indiscutible número uno del mundo. Ganó el primero de cuatro WGC de la temporada del PGA Tour, el WGC-HSBC Championship que se jugó en Shanghai, China el pasado mes de noviembre.

Además, suma dos terceros sitios en la temporada. El Zozo Championship que se jugó en Japón en octubre pasado y el Farmers Insurance Open en San Diego, California en enero. El norirlandés ha sido muy selectivo, pero efectivo en la actual temporada.

Esta vez el WGC-Mexico Championship reparte una bolsa en premios de un millón 820 mil dólares y 550 puntos al ganador para la FedEx Cup. El campo del Club de Golf Chapultepec es un par 71 de 7 mil 355 yardas. Se jugará bajo el formato de stroke play a partir del 20 y hasta el 23 de febrero.