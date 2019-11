Rosario Piedra, nueva presidenta de la CNDH

En una cerrada votación, la activista Rosario Piedra Ibarra resultó electa en la tercera votación que se realizó en el Senado como la nueva Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al registrar justamente los 76 votos que se necesitaban para obtener la mayoría calificada en el Pleno de la Cámara alta.

La Cámara agotó el proceso parlamentario y votó por tercera ocasión la terna compuesta por Rosario Piedra, quien registró 76 votos de los 114 senadores presentes, mientras que Arturo Peimbert Calvo registró 24 sufragios, y José de Jesús Orozco Henríquez, obtuvo 8 votos. Hubo seis abstenciones.

Piedra Ibarra sustituye a Luis Raúl González Pérez al frente de la CNDH, cargo que ocupará a partir del 15 de noviembre del 2019 hasta el 15 de noviembre del 2024.

La elección de Rosario Piedra Ibarra generó gran polarización entre Morena y el PAN, quienes a la hora de la votación sacaron a relucir fotografías enormes donde se mostraba a la ahora titular de la CNDH en actos partidistas de Morena con López Obrador.

De hecho, la presunta cercanía con el Ejecutivo fue el principal argumento de sus detractores en el Senado que advertían que se requería un perfil autónomo.

Y es que la activista fue candidata a diputada federal por Morena, y secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido fundado justamente por López Obrador.

Piedra Ibarra es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y maestra en psicopedagogía por la Escuela de Ciencias de la Educación. Es hija de Rosario Ibarra de Piedra, activista y excandidata presidencial en 1982.

NO ME TEMBLARá LA MANO. Piedra Ibarra estuvo presente en la votación pero no rindió protesta, pues se decidió aplazarlo para la próxima semana, antes del 15 de noviembre que se cumple el plazo.

En medio de los cuestionamientos a su elección por su cercanía a López Obrador, Piedra Ibarra aseguró que no le temblará la mano para hacerle una recomendación al Presidente de la República o a dependencias de su gobierno por alguna violación de derechos humanos, por lo que mencionó que la CNDH se convertirá en la Defensoría del Pueblo.

“No me habría de temblar la mano, la denuncia, no titubearía, lo diría porque precisamente es por lo que he luchado siempre”, aseveró.

Sostuvo que no se subordinará al Poder Ejecutivo y pugnará por que la CNDH “realmente cambie y que no sea una instancia de simulación o comparsa de un régimen.

“Pero no sólo de un régimen, sino de cualquier otro poder de los que hay este país y que quieren que las cosas sigan igual, que no cambien, que se siga con la simulación, con la impunidad, con la corrupción”, estableció.

No obstante Piedra Ibarra defendió su militancia partidista en Morena y aseguró que militar en un instituto político también es un derecho.

“Militar en un partido político, también es un derecho político y humano. Yo no me voy nunca a someter a ninguna idea partidista que fuera contraria a lo que esté en mi consciencia, siempre debo de anteponer la ética (…) Yo primero me voy a poner en los zapatos de las víctimas”, estableció.

“MATARON A LA CNDH”. A su vez, el PAN acusó que la CNDH carece de legitimidad con esta presidencia sin autonomía y en voz del senador Damián Zepeda sostuvo que el presidente López Obrador y Morena “mataron a la CNDH”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López, afirmó que una presidenta “carnal y a modo “de la CNDH subordinada al Ejecutivo federal le hará mucho daño al país