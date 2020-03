Santiago Arau narra con imágenes el impacto humano en la naturaleza

La exposición fotográfica Santiago Arau. Territorios, que se exhibe en el Colegio de San Ildefonso, muestra la evolución del paisaje aéreo y terrestre en México a lo largo de siete años. A través de 80 fotografías, Arau retrata la irrupción humana en la naturaleza, la sobreexplotación de los recursos, los trazos urbanos, las problemáticas ambientales, los movimientos sociales y las fronteras políticas, así como la biodiversidad que aún permanece intacta.

“Santiago Arau nos muestra fascinación ante la belleza y poder de la naturaleza y exhibe la presencia humana en el espacio natural, lo cual puede ser un infierno y un paraíso. Vamos a conocer un mundo ocupado por el agua y los volcanes, así como paisajes apocalípticos provocados por el ser humano y su multiplicación de la arquitectura”, señaló Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del recinto.

Las fotografías que integran esta muestra, cuyos formatos van desde los 5 x 7 centímetros hasta el 1.20 x 1.80 metros, fueron tomadas a lo largo de 33 mil 302 kilómetros a lo largo de nuestro país, donde el fotógrafo recorrió durante 34 viajes estados como Baja California, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Coahuila, Puebla, Tabasco y Yucatán, entre otros, así como las fronteras con Belice, Guatemala y los Estados Unidos.

Santiago Arau. Territorios se divide en cinco ejes temáticos: “Volcanes”, “Ciudad”, “Destrucción”, “Fronteras” y “Biodiversidad”, en los que el fotógrafo reflexiona sobre los hábitos que están llevando al planeta a la destrucción. “Todavía hay pequeñas partes que no están devastadas y tenemos que solucionar estos problemas a partir de nuestros hábitos y cuestionarnos desde qué como, cómo me muevo, qué consumo y cuánta basura genero, hasta si respetamos o no los ideales políticos de las personas”.

El primer eje temático se compone de fotografías abstractas y de paisajes sobre los volcanes, que Arau expresa son el origen de México. “José María Velasco pintaba estos grandes cuadros y no tenía el momento de la erupción, pero sí nieve. No obstante, en las fotografías se puede apreciar cómo los volcanes se están secando y los glaciares milenarios están desapareciendo”. En este mismo núcleo se abordan consecuencias como el sismo del 19 de septiembre del 2017.

Esta sala se interconecta con “Ciudad”, núcleo donde evidencia la sobrepoblación en lugares como Neza, Tijuana y Monterrey como zonas de aglutinamiento urbano. Asimismo, se muestran los testigos fotográficos de movimientos sociales y políticos, como el feminista y Ayotzinapa. “Ayotzinapa, como concepto que surgió hace algunos años, da un entendimiento distinto si podemos saber geográficamente dónde se encuentra y cómo se ve”.

El tercer eje temático permite conocer cómo se ven 250 mil cabezas de ganados en un rancho ganadero y un mercado de la Ciudad de México. “¿Qué estamos provocando como sociedad de consumo?, ¿de dónde vienen nuestros alimentos? Y ¿cuánta energía se necesita para poder mantener ese rancho y trasladar toda esa carne hasta donde estamos? Además, estamos generando CO 2 de forma innecesaria en ciudades sobrepobladas genera efecto invernadero”.

“Fronteras” aborda los límites políticos y humanos en nuestro país. “El ser humano construyó un muro de hierro para separar Estados Unidos y México, que en las fotos podemos apreciar de diferentes formas, desde una serpiente hasta una pared en el mar que divide estos dos países y que contrasta con los pájaros que migran sin necesidad de una visa”. La exposición concluye con las fotografías de la biodiversidad mexicana de forma abstracta. “Tenemos vistas de un México megadiverso sin presencia humana por ejemplo en Chetumal, Baja California y Sinaloa”.

A la par de esta exposición, se presentará el libro Territorios el 12 de marzo en el Colegio de San Ildefonso en colaboración con la Fundación BBVA México y la editorial sexto Piso. Esta obra reunirá 500 fotografías, así como ensayos de Julia Carabias, Luigi Amara, Juan José Kochen, Vivian ­Abenshushan, Pablo Soler y Sergio Ayala.

► La exposición Santiago Arau. Territorios permanecerá abierta hasta el 17 de mayo en el Colegio de San Ildefonso. El costo del boleto es de 50 pesos.