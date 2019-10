SCJN no es, ni debe ser, un partido de oposición, asevera Arturo Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aclaró este viernes en redes sociales que el máximo tribunal de México “no es, ni puede ser, un partido de oposición“.

Zaldívar Lelo de Larrea respondió así a un comentario hecho por el jurista Diego Valadés, quien señaló en su cuenta de Twitter que la “Suprema Corte de Justicia no es ni debe ser un contrapeso del gobierno. La Corte resuelve conforme a derecho y no con criterios políticos”.

“Tiene toda la razón el distinguido constitucionalista @dvalades. La #SCJN no es, ni puede ser, un partido de oposición. No es ése su papel, ni su función en una democracia constitucional”, puntualizó Arturo Zaldívar.

El jueves el ministro Eduardo Medina Mora presentó su renuncia a la Suprema Corte de Justicia, misma que le fue notificada también al presidente Andrés Manuel López, quien se la aceptó y ahora ya sólo se está en espera de que la dimisión sea ratificada por el Senado de la República.

Después de este proceso comenzaría una nueva convocatoria para la elección de un nuevo ministro.